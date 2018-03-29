29 Mart 2018 Perşembe11 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:20Güneş 06:46Öğle 13:15İkindi 16:45Akşam 19:32Yatsı 20:53
    • 16°C Adana
    • 15°C Adıyaman
    • 7°C Afyon
    • 17°C Ağrı
    • 10°C Amasya
    • 9°C Ankara
    • 13°C Antalya
    • 15°C Artvin
    • 10°C Aydın
    • 8°C Balıkesir
  • BIST: 113.819 -0.27
  • Altın: 170,783 -0.02
  • Dolar: 4,0080 0.21
  • Euro: 4,9339 -0.09

Fernando açıkladı! En sevdiği Türk yemeği...

»
Fernando açıkladı! En sevdiği Türk yemeği...
Galatasaraylı futbolcu Fernando Reges ve eşi Bruna, GS TV'ye açıklamalarda bulundu.
Fernando açıkladı! En sevdiği Türk yemeği... Fernando açıkladı! En sevdiği Türk yemeği... Fernando açıkladı! En sevdiği Türk yemeği...

Brezilyalı orta saha oyuncusu ve eşi, İstanbul'a alışma süreçlerinden aile yaşantılarına, tanışma hikayelerinden en sevdikleri yemeğe kadar birçok konuda samimi açıklamalarda bulundular.

"TERİM İLE ÇALIŞTIĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

 

Fatih Terim ile çalıştığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Fernando, "Fatih Terim'i gelmeden önce de tanıyordum. Ne kadar büyük bir hoca olduğunu biliyorduk. Galatasaray ile anlaştığında hepimiz çok mutlu olduk. Onun bize getirebileceklerinin ve kazandırabileceklerinin farkındaydık. Başladığından itibaren bize neler kattığını başta biz olmak üzere herkes gördü. Birçok büyük ve önemli isimle çalıştım ama onunla çalıştığım için çok mutlu olduğumu söylemeliyim" diye konuştu.

"EN ÖNEMLİ SİLAHIMIZ ARKADAŞLIK"

Galatasaray'ın bu sene yakaladığı başarının altındaki sırrın 'arkadaşlık' olduğunu vurgulayan Fernando Reges, "Bizim en önemli silahlarımızdan biri arkadaşlık. Kulübe mutlu geliyoruz. Herkes güler yüzlü, herkes yardımsever. Takımdaki arkadaşlığımız saha içiyle sınırlı kalmıyor saha dışına da taşınıyor. Bu da başarıyı beraberinde getiriyor" dedi.

"TARAFTARIMIZ İNANILMAZ TUTKULU"

Fenerbahçe derbisi öncesinde Türk Telekom Stadyumu'nda basına açık olarak yapılan antrenman için "İlk kez böyle bir şey gördüm" diyen Fernando, "Başka takımlar 10-15 bin kişi karşısında maç yaparken 30 bin taraftarın bizim antrenmanımıza gelmesi inanılmaz. Taraftarımız inanılmaz tutkulu. Oynadığım kulüplerde ve ülkelerde böyle bir taraftar grubuna hiç rastlamadım. İstanbul'a geldiğim günü de unutamıyorum. Havaalanında yapılan karşılama muazzamdı. Yurt dışı kampında olduğumuz halde bir hazırlık maçında Türkiye'deki atmosferi yaratmaları da unutamadığım anlardan" ifadelerini kullandı.

"HEPİMİZ AŞIRI BİR BİÇİMDE ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUZ" 

Ligde kalan 8 maçın ayrı ayrı final olacağını ifade eden Fernando Reges, "8 tane çok önemli maçımız var. Hepimiz aşırı bir biçimde şampiyon olmak istiyoruz. Bunun için de kazanmamız gerektiğinin farkındayız. 8 maçlık periyotta ilk 4 maçımız çok önemli. Trabzon maçıyla birlikte çok iyi bir başlangıç yapmamız gerekiyor. Galatasaray'ın her katıldığı turnuvada hedefi kazanmaktır, şampiyon olmaktır. Türkiye Kupası'nda da öyle. Taraftarımıza bu iki kupayı kazanarak mutluluk yaşatmak istiyoruz" dedi.

FAVORİ YEMEKLER: TAVUK-PİLAV VE MANTI

İstanbul'a alışma sürecinde Türk insanının yaklaşımının önemli pay sahibi olduğunu dile getiren Fernando, "Adaptasyon sürecimiz çabuk gelişti. Türk insanı, kulüp çalışanları, takım arkadaşlarım bizi çok iyi karşıladı. Buradaki herkes çok yardımsever. Ayrıca hava şartlarının da iyi olması İstanbul'a İngiltere'den daha çabuk alışmamıza neden oldu. Çocuklarımız için kısa sürede okul bulmamız, tercümanımızın olması ise diğer artılarımızdı" dedi.

Reges çifti Türk yemeklerine de çok düşkün olduklarını belirtirken Fernando favori yemeğinin tavuk-pilav olduğunu, Bruna ise mantıyı çok sevdiğini söyledi.

BRUNA: "MAÇ KAYBEDİLMİŞSE SİNİRLİ VE GERGİN DÖNEBİLİYOR"

Brezilyalı oyuncunun eşi Bruna ise "Destek vermek çok önemli. Maç günleri ona telefonda dua ediyorum. Fernando'yu sinirlendirmek çok zor. Sakin bir baba ve eş. Ancak maç kaybedilmişse sinirli ve gergin dönebiliyor" şeklinde konuştu.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Pepe'den itiraf! 'Beni büyülüyor...'Pepe'den itiraf! 'Beni büyülüyor...'Beşiktaş'ın tecrübeli savunma oyuncusu Kepler Laveran Lima Ferreira (Pepe) Beşiktaşlı Girişimci İş Adamları ve Kadınları Derneği dergisine (BEGİKAD) açıklamalarda bulundu.
Fernando açıkladı! En sevdiği Türk yemeği...Fernando açıkladı! En sevdiği Türk yemeği...Galatasaraylı futbolcu Fernando Reges ve eşi Bruna, GS TV'ye açıklamalarda bulundu.
Aziz Yıldırım'dan Ali Koç ve FETÖ göndermesi!Aziz Yıldırım'dan Ali Koç ve FETÖ göndermesi!Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, İzmir'de kulüp üyeleri ile buluştu. Asbaşkan Şekip Mosturoğlu ve Önder Fırat ile birlikte İzmir'e gelen Aziz Yıldırım, önemli açıklamalarda bulundu.
İspanyollar duyurdu! La Liga devi Oğuzhan'a talip!İspanyollar duyurdu! La Liga devi Oğuzhan'a talip!Sezon sonunda Beşiktaş'la sözleşmesi bitecek olan milli futbolcu Oğuzhan Özyakup'a 5 Avrupa kulübünün talip olduğu ortaya çıktı.
Açıkladı! Trabzonspor'da ilk başkan adayı...Açıkladı! Trabzonspor'da ilk başkan adayı...Trabzonspor’da 7-8 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan olağanüstü genel kurul öncesi Golf Federasyonu Başkanlığını da yürüten Ahmet Ağaoğlu adaylığını açıkladı.
Galatasaray idmanında gerginlik!Galatasaray idmanında gerginlik!Spor Toto Süper Ligi'nin 27. haftasında oynayacağı Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'ın antrenmanında Tolga Ciğerci ve kaleci Carrasso arasında gerginlik yaşandı.
  • Süper Lig'de perde yarın açılıyor29 Mart 2018 Perşembe 11:05
  • Çalımbay açıkladı! Okay G.Saray maçında...29 Mart 2018 Perşembe 11:04
  • Mesut'tan sonra Arsenal'e 2 Türk daha!29 Mart 2018 Perşembe 11:04
  • Ortalığı karıştıran teklif! 'Ne tür bir hainlik..'29 Mart 2018 Perşembe 11:03
  • Cenk Tosun'a büyük onur! Helal olsun...29 Mart 2018 Perşembe 07:20
  • Menajeri açıkladı! Roma, ManU ve Beşiktaş28 Mart 2018 Çarşamba 12:46
  • Lucescu'dan maç sonu ilginç sözler!28 Mart 2018 Çarşamba 12:45
  • Türkiye yorumu: Tam bir imtihan28 Mart 2018 Çarşamba 12:44
  • Sosa iddialı! 'Galatasaray'ı bana bırakın'28 Mart 2018 Çarşamba 12:44
  • Fatih Terim'den Sinan Gümüş kararı!28 Mart 2018 Çarşamba 12:43
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri