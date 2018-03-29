29 Mart 2018 Perşembe11 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:20Güneş 06:46Öğle 13:15İkindi 16:45Akşam 19:32Yatsı 20:53
    • 16°C Adana
    • 15°C Adıyaman
    • 7°C Afyon
    • 17°C Ağrı
    • 10°C Amasya
    • 9°C Ankara
    • 13°C Antalya
    • 15°C Artvin
    • 10°C Aydın
    • 8°C Balıkesir
  • BIST: 113.819 -0.27
  • Altın: 170,783 -0.02
  • Dolar: 4,0080 0.21
  • Euro: 4,9339 -0.09

Pepe'den itiraf! 'Beni büyülüyor...'

»
Pepe'den itiraf! 'Beni büyülüyor...'
Beşiktaş'ın tecrübeli savunma oyuncusu Kepler Laveran Lima Ferreira (Pepe) Beşiktaşlı Girişimci İş Adamları ve Kadınları Derneği dergisine (BEGİKAD) açıklamalarda bulundu.
Pepe'den itiraf! 'Beni büyülüyor...' Pepe'den itiraf! 'Beni büyülüyor...' Pepe'den itiraf! 'Beni büyülüyor...'

Beşiktaş'a transfer olmasında kendisi ve ailesine atılan 'ComeTo Beşiktaş' mesajlarının etkili olduğunu ifade eden Pepe, "Evet, bu durum beni hayretlere düşürdü. Daha önce hiç böyle bir şey görmedim de, duymadım da... Sadece bana değil, tüm aileme bu mesaj atılıyordu. Bu durum onların da çok hoşuna gitti. Beşiktaş taraftarıyla aramda bu şekilde sempatik bir bağ oluştu. Daha o zamanlar böyle bir takıma gelme isteği başladı bende. İngiltere, İtalya, Fransa; o kadar çok talep vardı ki ama Beşiktaş taraftarı ile aramda oluşan bağ baskın geldi. Konfederasyon Kupası'nı oynarken de tam olarak kararımı verdim" diye konuştu.

"UZUN YILLAR KALMAYI ÇOK İSTERİM"

 

Kulüp ve taraftarlar isterse Beşiktaş'ta daha uzun süre kalmak istediğini ifade eden Pepe, "Normalde iki yıl olan sözleşmemden çok daha uzun süre Beşiktaş'ta kalabilmeyi hedefliyorum. Eğer kulübümüz ve taraftarlarımız beni ister, ben de buna layık olabilirsem daha uzun yıllar kalmayı çok isterim" dedi.

"KULÜP TARİHİNİN EN ÖNEMLİ SONUÇLARINI ALDIK" 

Geçen 2 sezonda olduğu gibi bu sene de şampiyon olmak istediklerini ifade eden tecrübeli oyuncu, "Bu sezon tabi ki şampiyonluk en büyük isteğimiz. Son iki yılın şampiyonuyuz, bunu üçüncü yılına taşımak hedefimiz. Bazı beklenmedik ve istemediğimiz puan kayıpları yaşadık ancak, elde ettiğimiz galibiyetlerle yeniden yarışın en iddialı takımlarından biri haline geldik. Kupada yolumuza devam ediyoruz ve Şampiyonlar Ligi'nde de önemli bir başarı elde ettiğimizi düşünüyorum. Kulüp tarihinin en önemli sonuçlarını aldık. Bunu göz ardı etmemek gerekli" diye konuştu.

"VODAFONE PARK'TAKİ ATMOSFER BENİ BÜYÜLÜYOR"

Beşiktaş'ın bir parçası olmaktan gurur duyduğunu ifade eden Pepe, "Beşiktaş, insanların kendisini ait olarak hissettiği büyük bir aile. Bu ailenin bir parçası olmaktan da son derece keyifli ve gururluyum. Kendimi seçilmiş insan gibi hissediyorum bazen. Özellikle stadyumumuz Vodafone Park'taki atmosfer beni kelimenin tam anlamıyla adeta büyülüyor. Beşiktaş'ı diğer rakiplerinden ayıran en büyük özellik kesinlikle aile ortamı. Kadınlar, erkekler, çocuklar tribünde çok güzel bir ahenk yaratıyor. Diğer takımların tribünlerinde bunu görmek zor" ifadelerini kullandı. 

"ZAMANLA "PEPE" OLARAK KALDIM" 

'Pepe' isminin nereden geldiğiyle ilgili de konuşan 35 yaşındaki savunma oyuncusu, "Normal ismimin zor telaffuzundan dolayı ailem "Pepinya", "Pinya", ilk hocam ise "Pepaon" diye sesleniyordu bana. "Pepaon", "Büyük Pepe" gibi bir anlama geliyor. Ama babam bu lakabı hiç sevmedi. Zamanla "Pepe" olarak kaldım" şeklinde konuştu. 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Pepe'den itiraf! 'Beni büyülüyor...'Pepe'den itiraf! 'Beni büyülüyor...'Beşiktaş'ın tecrübeli savunma oyuncusu Kepler Laveran Lima Ferreira (Pepe) Beşiktaşlı Girişimci İş Adamları ve Kadınları Derneği dergisine (BEGİKAD) açıklamalarda bulundu.
Fernando açıkladı! En sevdiği Türk yemeği...Fernando açıkladı! En sevdiği Türk yemeği...Galatasaraylı futbolcu Fernando Reges ve eşi Bruna, GS TV'ye açıklamalarda bulundu.
Aziz Yıldırım'dan Ali Koç ve FETÖ göndermesi!Aziz Yıldırım'dan Ali Koç ve FETÖ göndermesi!Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, İzmir'de kulüp üyeleri ile buluştu. Asbaşkan Şekip Mosturoğlu ve Önder Fırat ile birlikte İzmir'e gelen Aziz Yıldırım, önemli açıklamalarda bulundu.
İspanyollar duyurdu! La Liga devi Oğuzhan'a talip!İspanyollar duyurdu! La Liga devi Oğuzhan'a talip!Sezon sonunda Beşiktaş'la sözleşmesi bitecek olan milli futbolcu Oğuzhan Özyakup'a 5 Avrupa kulübünün talip olduğu ortaya çıktı.
Açıkladı! Trabzonspor'da ilk başkan adayı...Açıkladı! Trabzonspor'da ilk başkan adayı...Trabzonspor’da 7-8 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan olağanüstü genel kurul öncesi Golf Federasyonu Başkanlığını da yürüten Ahmet Ağaoğlu adaylığını açıkladı.
Galatasaray idmanında gerginlik!Galatasaray idmanında gerginlik!Spor Toto Süper Ligi'nin 27. haftasında oynayacağı Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'ın antrenmanında Tolga Ciğerci ve kaleci Carrasso arasında gerginlik yaşandı.
  • Süper Lig'de perde yarın açılıyor29 Mart 2018 Perşembe 11:05
  • Çalımbay açıkladı! Okay G.Saray maçında...29 Mart 2018 Perşembe 11:04
  • Mesut'tan sonra Arsenal'e 2 Türk daha!29 Mart 2018 Perşembe 11:04
  • Ortalığı karıştıran teklif! 'Ne tür bir hainlik..'29 Mart 2018 Perşembe 11:03
  • Cenk Tosun'a büyük onur! Helal olsun...29 Mart 2018 Perşembe 07:20
  • Menajeri açıkladı! Roma, ManU ve Beşiktaş28 Mart 2018 Çarşamba 12:46
  • Lucescu'dan maç sonu ilginç sözler!28 Mart 2018 Çarşamba 12:45
  • Türkiye yorumu: Tam bir imtihan28 Mart 2018 Çarşamba 12:44
  • Sosa iddialı! 'Galatasaray'ı bana bırakın'28 Mart 2018 Çarşamba 12:44
  • Fatih Terim'den Sinan Gümüş kararı!28 Mart 2018 Çarşamba 12:43
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri