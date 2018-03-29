29 Mart 2018 Perşembe11 Recep 1439
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Bir Çiftlik Bank vakası daha!

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"Birlik Beraberlik Tarım ve Hayvancılık A.Ş." adlı şirketin Çiftlik Bank'ta olduğu gibi piramit satış yöntemi ile üye kaydederek para topladığı öne sürüldü.
Bir Çiftlik Bank vakası daha!
Bir Çiftlik Bank vakası daha! Bir Çiftlik Bank vakası daha! Bir Çiftlik Bank vakası daha!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sahibinin 511 milyon lira ile yurtdışına kaçtığı "Çiftlik Bank" dolandırıcılığının ardından piramit satış yöntemi yapan tüm şirketleri takibe aldı.

BABA KONYA'DA OĞLU İSTANBUL'DA YAKALANDI

Habertürk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın haberine göre, İstanbul Mali Suçlarlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "piramit satış yöntemi" ile üye ve para topladığı tespit edilen "Birlik Beraberlik Tarım ve Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" adlı şirketin Şişli'de bulunan merkezine operasyon düzenledi.

Serkan E. gözaltına alınırken, şirketin diğer ortağı görülen baba Enser E. de Konya'da yakalandı. Baba oğulun çiftlik kurdukları tespit edilirken, şirketin tüm mal varlıklarına el konuldu, ticari işlemleri de durduruldu.
Şirkete ait ana server ve tüm bilgisayarlara incelenmek üzere el konuldu. Bilgisayardaki tüm işlemler ve banka hesap hareketlerinin incelenmesinden sonra piramit yapı yöntemiyle ne kadarlık para toplandığı ortaya çıkacak.

'49 YILLIK KAZANÇ KAPISI' VAADİ

Üyelik sistemi ile sözde ortaklarına döner sermayeli 49 yıllık kazanç kapısı açtığı ileri sürülen şirketin mağdur sayısı araştırılıyor.

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