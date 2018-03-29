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3 şirkete kayyum atandı!
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GÜNCEL
29.03.2018 13:09
Çiftlik Bank'a yönelik soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine 3 şirkete kayyum atandı.
AYRINTILAR GELİYOR...
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