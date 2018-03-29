29 Mart 2018 Perşembe11 Recep 1439
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Suudi Arabistan'a 11 Eylül şoku!

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Suudi Arabistan'a 11 Eylül şoku!
Obama döneminde Suudi Arabistan ve ABD arasında krize neden olan Suudi Arabistan'a karşı 11 Eylül saldırıları nedeniyle davası açılması konusunda kritik bir gelişme yaşandı.
Suudi Arabistan'a 11 Eylül şoku! Suudi Arabistan'a 11 Eylül şoku! Suudi Arabistan'a 11 Eylül şoku!

2016 yılında çıkarılan Terörizme Destek Verenlere Karşı Adalet (JASTA) adlı yasada 11 Eylül 2001'deki saldırılarda ölenlerin yakınlarının Suudi Arabistan'a dava açabilmesine olanak sağlanmıştı.

Suudi Arabistan ise bu yasaya karşı çıkarak mahkemeye gitti.

Manhattan bölge yargıcı George Daniels, Suudi Arabistan'ın talebini reddederek ölenlerin yakınlarının dava açabilmesine ve karşılığında Suudi Arabistan'dan tazminat alabilmesine karar verdi.

Yargıç Daniels kararına gerekçe olarak dava açan çok sayıda kişinin iddialarını gösterdi. Daniels'ın kararı saldırıda ölenlerin aileleri, yaralananlar ve iş yeri sahipleri olmak üzere yaklaşık 25 bin kişiyi kapsıyor.

New York'taki Dünya Ticaret Merkezi ile Pentagon ve Pensilvanya'da düzenlenen saldırılarda yaklaşık 3 bin kişi hayatını kaybetmişti.

19 SALDIRGANDAN 15'İ SUUDİ ARABİSTAN VATANDAŞIYDI

11 Eylül saldırılarını düzenleyen 19 kişiden 15'i Suudi Arabistan vatandaşıydı. Suudi Arabistan yönetimi ise saldırılarda rol oynadığı iddialarını hep reddetti.

Amerikan Kongresi 2016 yılında, saldırıda ölenlerin yakınlarının Suudi yetkililere dava açabilmesini sağlayan bir yasal düzenlemeyi kabul etmişti.

Kongre bu oylamayla, dönemin ABD Başkanı Barack Obama'nın vetosunu geçersiz kılmıştı.

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