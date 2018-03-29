29 Mart 2018 Perşembe11 Recep 1439
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Seçimlerinin ön sonuçları açıklandı

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Seçimlerinin ön sonuçları açıklandı
Mısır'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçları açıklandı. Devlet medyası katılım oranı yüzde 50'nin altında olan seçimi Cumhurbaşkanı Sisi'nin yüzde 90 oranıyla kazandığını açıkladı.
Seçimlerinin ön sonuçları açıklandı Seçimlerinin ön sonuçları açıklandı Seçimlerinin ön sonuçları açıklandı

Mısır devlet medyası, devlet başkanlığı seçimlerinin ön sonuçlarına göre mevcut Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi’nin 23 milyon oy alarak tek rakibi karşısında zafer kazandığını duyurdu. Resmi medya Sisi’nin oyların yüzde 90’ınından fazlasını aldığını açıkladı.

Mısır’da üç gün süren devlet başkanlığı seçiminde karşısında ciddi rakibi olmayan Sisi’nin dört yıllık ikinci dönemi için rahatça seçileceği yorumu yapılıyordu. El Ahram gazetesinin aktardığı ön sonuçlara göre oyların yüzde 92’sini alan Sisi’ye 23 milyon kişi oy verdi.

Devlete ait El Ekber el Youm gazetesi ise Sisi’nin tek rakibi Gad (Yarın) Partisi lideri Musa Mustafa Musa’nın 721 bin oy aldığını yazdı.

KATILIM ORANI YÜZDE 50’NİN ALTINDA KALDI

Mısır’da 60 milyon kayıtlı seçmen bulunuyor. Resmi medya seçime katılım oranının yüzde 50’inin altında kaldığını duyurdu. Seçimlere katılım oranı Sisi’nin zaferini ‘meşrulaştırması’ açısından oldukça önemli görülüyordu. Kesin sonuçların pazartesi günü belli olması bekleniyor.

Sisi, 30 yıllık Hüsnü Mübarek yönetiminin halk isyanıyla seçilmesi sonrası Mısır tarihinin ilk seçilmiş cumhurbaşkanı olan ancak tüm yetkileri elinde toplayınca kendisi de halk isyanıyla karşılaşan ve ‘Yeni Firavun’ sloganlarıyla haftalar boyu düzenlenen kitlesel protestolar karşısında geri adım atmayan Muhammed Mursi’yi 2013’te askeri darbeyle devirerek iktidara gelmişti

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