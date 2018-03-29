Diyarbakır'da askeri araca kalleş pusu!

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GÜNCEL
29.03.2018 14:34
Diyarbakır’ın Hazro ilçesinde bir grup terörist, görev değişimine giden güvenlik güçlerini taşıyan araca saldırdı. Yaralıların olduğu bölgeye ambulanslar sevk edildi.
AYRINTILAR GELECEK...
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