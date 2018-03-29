29 Mart 2018 Perşembe11 Recep 1439
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Kim'in gizli treninin içinden ilk fotoğraflar!

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Dünyanın merakla beklediği kareler ajanslara düştü, Çin'deki tarihi buluşmayı sağlayan trenin içindeki koltuklar dikkat çekiyor.
Kim'in gizli treninin içinden ilk fotoğraflar!
Kim'in gizli treninin içinden ilk fotoğraflar! Kim'in gizli treninin içinden ilk fotoğraflar! Kim'in gizli treninin içinden ilk fotoğraflar!

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Çin'e gizlice yaptığı tarihi ziyaretin detayları gelmeye devam ediyor.

Pekin'deki istasyona yanaşan gizemli yeşil trenle Çin'e gelen Kim'in araç içinden ilk fotoğrafları yayınlandı.

 

Çin'li yetkililerle konuşan Kim'in yanında eşi Ri Sol Ju da var.

Yılbaşından bu yana yeni bir sayfa açan Kuzey Kore lideri, Çin ziyaretinde mevkidaşı Xi Jinping'e nükleer silahsızlanma sözüne bağlı kalacağını söyledi.

Kim Jong-un, göreve geldiği 2011'den bu yana ilk yurt dışı gezisini Çin'e gerçekleştirdi. Yeşil tren, yedi yıl önce bir önceki lider Kim Jong-il'in kullandığı araca benziyordu. Kuzey Kore'nin bir önceki liderinin uçak korkusu vardı ve yurt dışı ziyaretlerini trenle gerçekleştiriyordu.

Bir başka tarihi buluşmanın takvimi de bugünbelli oldu. 27 Nisan'da Kim ile düşman kardeş Güney Kore'nin lideri Güney Kore Başkanı Moon Jae-in bir araya gelecek. İki ülke, halen teorik olarak savaş halinde bulunuyor.

Test ettiği füzelerle dünyayı titreten Kim'in Mayıs ayında da ABD Başkanı Donald Trump'la buluşacak. Donald Trump, dün yazdığı Twitter mesajında gelişmelerle ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"Şimdi Kim Jong Un’un halkı ve insanlık için doğru olanı yapması hakkında iyi bir şans var. Görüşmemizi dört gözle bekliyorum. Dün akşam Çin’den XI JINPING mesaj yolladı. KIM YONG UN ile görüşmesinin çok iyi geçtiğini ve KIM’in benimle görüşmeyi dört gözle beklediğini ifade etti. Ancak bu esnada maalesef, maksimum yaptırım ve baskı bütün bedeller göz önünde bulundurularak korunmalı.”

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