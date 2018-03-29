29 Mart 2018 Perşembe11 Recep 1439
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Türkiye'nin konuştuğu davada karar!

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Türkiye'nin konuştuğu davada karar!
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde kızının söylediği "tecavüz" yalanı üzerine 17 yaşındaki genci iş yerinin önünde tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
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Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuklu sanık  Emrah Bulut, öldürülen Muhammet Reşit Yıldırım'ın babası Ali Yıldırım, taraf  avukatları ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, karar öncesi taraflara son savunmaları için söz hakkı verdi.

Ali Yıldırım, sanığın oğlunu suçsuz yere öldürdüğünü belirterek, "Daha  nasıl tahrik indirimi isteniyor. Oğlumu tek başına öldürmemiştir. Ailesi de işin içindedir. Çocuğumu zorla iş yerine getirtiyorlar. Şoför de çocuğumun  öldürülmesine yardımcı olmuştur. Çocuğumun son sözleri, 'Mesajlaştığım için özür  dilerim.' olmuştur. Sanık olaydan önce 2 kez oğlumun iş yerine gelip gitmiştir.  Adaletinize güveniyorum." dedi.

Sanık Bulut ise olaydan dolayı çok pişman olduğunu belirtip, "Allah  her 2 aileye de sabır versin. Çok pişmanım. Her baba gibi ben de kendimi kızıma adadım. Ben bayat ekmek yedim, kızıma gidip fırından sıcak ekmek alıp yedirdim.  Olayı kendime yediremedim. Hep sordum. Kızıma, annesine, polise, psikologa sordum. En son Muhammed Reşit'e sordum. 'Özür dilerim pişmanım' dedi. Olay anlık oldu. Bunalımdaydım. Çok üzgünüm." ifadesini kullandı.

Bulut ayrıca, kendisini kandırdığını öne sürdüğü kızı, eşi ve kızının  ismini verdiği M.Ç'den şikayetçi olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, sanık Bulut’u önce "Çocuğu kasten öldürme" suçundan  ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum etti. Cinayetin söylenen yalan üzerine  tahrik altında işlendiği gerekçesiyle sanığın cezası 23 yıla indirildi. Sanık  Bulut’a ayrıca ruhsatsız silah bulundurmak suçundan da 2 yıl hapis cezası  verildi.

Karar üzerine baba Ali Yıldırım mahkeme heyetine, "Sanık 17 yıl sonra cezaevinden çıkacak ama benim oğlum mezardan çıkmayacak." dedi.

Duruşmanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan baba Ali Yıldırım, oğlunun suçsuz yere öldürüldüğünü vurgulayarak, karar nedeniyle tepkili  olduğunu dile getirdi.

Ailenin avukatı da karara itiraz edeceklerini ifade etti.

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