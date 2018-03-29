30 Mart 2018 Cuma11 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:18Güneş 06:45Öğle 13:15İkindi 16:45Akşam 19:33Yatsı 20:54
    • 14°C Adana
    • 10°C Adıyaman
    • 4°C Afyon
    • 10°C Ağrı
    • 9°C Amasya
    • 7°C Ankara
    • 13°C Antalya
    • 12°C Artvin
    • 8°C Aydın
    • 5°C Balıkesir
  • BIST: 114.845 0.63
  • Altın: 168,001 -1.65
  • Dolar: 3,9436 -1.41
  • Euro: 4,8469 -1.85

Harita değişiyor! İki Avrupa ülkesi birleşiyor

»
Romanya Parlamentosu, tarihte "Besarabya" olarak anılan bugünkü Moldova topraklarının Romanya ile birleşmesinin 100. yıldönümü için gerçekleştirilen ortak bir anma toplantısında Moldova ile bütünleşme niyet deklarasyonu yayımladı.
Harita değişiyor! İki Avrupa ülkesi birleşiyor
Harita değişiyor! İki Avrupa ülkesi birleşiyor Harita değişiyor! İki Avrupa ülkesi birleşiyor Harita değişiyor! İki Avrupa ülkesi birleşiyor

Romanya'da açıklanan söz konusu deklarasyon Romanya halkının Moldova ile birleşme arzusunu dile getiriyor ve olası bir birleşmenin Moldova halkının kararıyla gerçekleşebileceğini, Romanya halkının buna artık hazır olduğunu vurguluyor.

Deklarasyon Besarabya bölgesinin "Anavatan" ile bütünleşmesinin 100. yıldönümünde, bu bölgenin bugünkü adı olan Moldova'nın ve Romanya'nın yeniden birleşmesi çabalarının hukuka dayalı ve haklı bir çaba olduğunun da altını çiziyor.

Parlamentonun anma toplantısındaki konuşmasında iktidardaki Sosyal Demokrat Parti (PSD) lideri Liviu Dragnea "Ben Moldova ile bütünleşmek ve tek bir ulus olarak Avrupa sahnesinde yer almaktan yanayım" dedi.

'HALKLARIN KADERLERİNİ BELİRLEME HAKKI BİR AB İLKESİDİR'

Dragnea, 1975 Helsinki Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansının sonuç belgesinin sekizinci maddesine dikkat çekti. Romanyalı siyasetçi bu maddenin Avrupa halklarının "eşitlik ve kendi kaderlerini belirleme" hakkına vurgu yaptığını saptayarak "Almanya da bu maddeye istinaden yeninden birleşmiştir" dedi.
kxuw8_1522340874_596.jpg

Rumenlerin tarihte hep "Büyük Romanya'nın" parçası olarak gördükleri Boğdan ve Besarabya bölgesi, Osmanlı ve Rusya savaşları sonucunda 19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'ndan Rusya'nın eline geçmişti.

Halkın büyük çoğunluğunun Rumence konuştuğu bölge Sovyet Devrimi sonucunda özerk bir yapıya kavuşmuş ve bunun ardından da 27 Mart 1918'de Kişinev Parlamentosu'nun bir kararıyla Romanya Krallığına katılmıştı. Bu bölge 1940'a kadar Romanya'nın bir parçası olarak kalmıştı.

MOLDOVA TEMSİLCİLERİ DE BÜTÜNLEŞMEKTEN YANA

Romanya Parlamentosu'nun "Rumen halkının ve Rumencenin bütünleşmesi" başlığıyla düzenlenen bu toplantısına Moldova Parlamentosu ve Moldova hükümeti temsilcileri de katıldılar.

Moldova Parlamentosu Başkanı Adrian Candu konuşmasında Moldova'nın Romanya'nın desteğine ihtiyacı olduğunu söyledi. Avrupa ile bütünleşmeye giden yolda yolların ve köprülerin inşaatının ve işbirliğinin ancak Romanya'nın yardımıyla mümkün olduğunu vurguladı.

Romanya Parlamentosu'ndaki Macar azınlık partisi ise deklarasyona "Hayır" oyu verdi. Romanya Macar Demokratlar Federasyonu (RMDSZ) Macar azınlık partisi adına konuşan Zoltan Csaba Romanya parlamentosunun bu kararını "ikiyüzlülük" olarak tanımladı.

Macar asıllı siyasetçi Romanya'nın, Rumen azınlığın yaşadığı bugünkü Moldova bölgesindeki halkın iradesini "ulusların kendi kaderini belirleme hakkı" olarak tanırken, öte yandan Erdel bölgesindeki Macarların kültürel ve yöresel özerklik taleplerini ise sistemli olarak reddettiğinin altını çizdi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Macron'dan Türkiye'yi kızdıracak adım!Macron'dan Türkiye'yi kızdıracak adım!Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ankara'nın çok sert tepkisine neden olacak bir adım attı. Macron 'YPG'ye destek garantisi verdik, Türkiye ile SDG arasında arabulucu olabiliriz' dedi.
ABD'den Sincar mesajı: Türkiye girecekse...ABD'den Sincar mesajı: Türkiye girecekse...ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert 'Türkiye'nin Sincar'a operasyonuyla ilgili bir soruyu cevapladı.
Trump'ın 'Çekiliyoruz' açıklamasına Nauert'ten ilginç yorumTrump'ın 'Çekiliyoruz' açıklamasına Nauert'ten ilginç yorumABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Trump'ın 'yakın zamanda Suriye'den çekileceğiz' açıklamasının sorulması üzerine, 'haberdar değilim' cevabını verdi.
Trump'tan Suriye açıklaması: ÇekileceğizTrump'tan Suriye açıklaması: ÇekileceğizABD Başkanı Trump, yakın zamanda Suriye'den çekileceklerini açıkladı.
Harita değişiyor! İki Avrupa ülkesi birleşiyorHarita değişiyor! İki Avrupa ülkesi birleşiyorRomanya Parlamentosu, tarihte "Besarabya" olarak anılan bugünkü Moldova topraklarının Romanya ile birleşmesinin 100. yıldönümü için gerçekleştirilen ortak bir anma toplantısında Moldova ile bütünleşme niyet deklarasyonu yayımladı.
ABD'den tehdit gibi açıklama! Kabul etmezse...ABD'den tehdit gibi açıklama! Kabul etmezse...ABD’nin Tel Aviv Büyükelçisi David Friedman, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın İsrail ile barış müzakerelerini kabul etmemesi halinde, "kabul edecek yeni bir kişinin onun yerine gelebileceğini" belirtti.
  • Kim'in gizli treninin içinden ilk fotoğraflar!29 Mart 2018 Perşembe 16:30
  • Irak ordusu ile Peşmerge birbirine girdi!29 Mart 2018 Perşembe 16:18
  • Alman medyasından itiraf gibi Türkiye haberi29 Mart 2018 Perşembe 13:57
  • Çin resti çekti! Sonuna kadar gideriz29 Mart 2018 Perşembe 13:29
  • Seçimlerinin ön sonuçları açıklandı29 Mart 2018 Perşembe 13:14
  • Suudi Arabistan'a 11 Eylül şoku!29 Mart 2018 Perşembe 13:09
  • Rus- ABD çatışmasının eşiğinden dönüldü!29 Mart 2018 Perşembe 12:57
  • Assange'ın internet erişimi kesildi29 Mart 2018 Perşembe 11:11
  • ABD Başkanı Trump bir bakanını daha değiştiriyor29 Mart 2018 Perşembe 11:10
  • Kuzey ve Güney Kore tarihinde 3. kez gerçekleşecek29 Mart 2018 Perşembe 11:09
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri