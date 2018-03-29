Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin St. Petersburg'daki konsolosluğunun kapatılacağını açıkladı.
Lavrov, Rus diplomatları sınır dışı eden ülkelere aynı sayıda diplomatı sınır dışı ederek karşılık verileceğini bildirdi.
30 Mart 2018 Cuma11 Recep 1439
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Rusya da gözünü kararttı! Harekete geçtiler
Rusya St. Petersburg’da bulunan ABD konsolosluğunu kapatacağını ve 60 ABD diplomatını sınır dışı edeceğini duyurdu.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin St. Petersburg'daki konsolosluğunun kapatılacağını açıkladı.
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Rusya da gözünü kararttı! Harekete geçtilerRusya St. Petersburg’da bulunan ABD konsolosluğunu kapatacağını ve 60 ABD diplomatını sınır dışı edeceğini duyurdu.
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