Trump'tan Suriye açıklaması: Çekileceğiz

Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş, görüşmede Türkiye ile işbirliğinin geliştirilmesine değinilmişti.

TRUMP GERİ ADIM ATTI

Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüttüğü Afrin'den sonra Menbiç'i hedef almasının ardından ABD yönetimi toplandı. Son olarak BMGK'nın, 'Türkiye Menbiç'te inisiyatif kullanabilir' kararından sonra ABD'nin eli kolu bağlandı.

Avrupa'dan Türkiye lehine çıkan karar üzerine, ABD Başkanı Donald Trump; "ABD olarak çok yakında Suriye’den çıkacağız. Biraz da diğer ülkeler oradaki kaosla ilgilensin"açıklaması yaptı.