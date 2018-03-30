30 Mart 2018 Cuma14 Recep 1439
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Adana merkezli 6 ilde dev operasyon

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Adana merkezli 6 ilde dev operasyon
Adana, İstanbul, Mersin, Mardin, Osmaniye ve Isparta'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik helikopter destekli operasyonda 34 şüpheli yakalandı
Adana merkezli 6 ilde dev operasyon Adana merkezli 6 ilde dev operasyon Adana merkezli 6 ilde dev operasyon

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik Adana merkezli 6 ilde  helikopter destekli operasyonda 34 kişi gözaltına alındı. 

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri,  terör örgütü PKK/KCK'nın çağrısı üzerine düzenlenen yasa dışı gösterilere ve  terörist cenazelerine katıldığı, kırsal bölgelere eleman temin ettiği öne sürülen  şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

  Diğer şube müdürlüklerinin de katıldığı Adana'daki operasyonda özel  harekat polisinin yanı sıra polis helikopteri ekiplere havadan destek verdi.

Adana'nın yanı sıra İstanbul, Mersin, Mardin, Osmaniye ve Isparta'da  önceden belirlenen adreslere baskın düzenleyen ekipler 5'i kadın 34 şüpheliyi  yakaladı.

Gözaltına alınarak Adana Adli Tıp Birimine getirilen zanlılar, sağlık  kontrollerinin ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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