30 Mart 2018 Cuma14 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:18Güneş 06:45Öğle 13:15İkindi 16:45Akşam 19:33Yatsı 20:54
    • 11°C Adana
    • 7°C Adıyaman
    • 0°C Afyon
    • 5°C Ağrı
    • 7°C Amasya
    • 4°C Ankara
    • 13°C Antalya
    • 9°C Artvin
    • 6°C Aydın
    • 3°C Balıkesir
  • BIST: 114.845 0.63
  • Altın: 168,001 -1.65
  • Dolar: 3,9436 -1.41
  • Euro: 4,8469 -1.85

Aşı reddinde büyük tehlike: Salgın patlayabilir

»
Aşı reddinde büyük tehlike: Salgın patlayabilir
Sağlık Bakanlığı Bağışıklama Danışma Kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, aşı reddinin 23 binlere çıktığını belirtti.
Aşı reddinde büyük tehlike: Salgın patlayabilir Aşı reddinde büyük tehlike: Salgın patlayabilir Aşı reddinde büyük tehlike: Salgın patlayabilir

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, “Bunun sonuçları giderek ağırlaşıyor. Aşı olan çocuklarda da kızamık görülmeye başlandı. Yaklaşık 15 yıldır böyle bir tablo ile karşılaşmamıştık. Aşı reddi 50 binleri bulursa Türkiye’de salgın meydana gelebilir” uyarısında bulundu. Ceyhan Hürriyet’e şunları söyledi:

Ceylan “Özellikle çocukluk çağı aşılarında ciddi sıkıntı yaşamaya başladık. 2017 yılında 23 bin kişi, çocuğuna aşı yapılmasını reddetti. Bu aşılar arasında kızamık, kızamıkçık, kabakulak, difteri, boğmaca, çocuk felci, menenjit aşıları bulunuyor. Aşıyı reddedenlerin sayısı 50 bine çıkarsa Türkiye’de ciddi bir kızamık salgını meydana gelebilir. Bu sayıya ulaşmak da bu gidişle hiç de zor değil. 2011’de aşı reddi 183’ken, 2013’te 980, 2015’te 5 bin 400, 2016’da 12 bin oldu. Yani insanlar aşı konusunda yalan yanlış konuşmaya devam ederlerse, rakam katlanarak artacak, karşımıza salgın olarak çıkacak.” dedi.

AŞI YAPTIRANLAR DA TEHLİKEDE

“Çocuğuna aşı yaptırmamayı özgürlük olarak görenler var. Bu karar aşı yaptıran aileleri de maalesef etkiler hale geldi. Çünkü hiçbir aşı tek başına yüzde yüz korumaz. En yüksek korumaya sahip olan kızamık aşısı bile yüzde 98 korur. 2017 yılında 85 çocukta kızamık vakası görüldü. Bunların 4’ü aşılanmıştı. 2018’in ilk üç ayında kızamık vaka sayısı 44’e ulaştı. Üstelik bu çocukların 3’ü aşılanmıştı. Yani artık aşı yaptıran çocuklar da tehlikede. Yaklaşık 15 yıldır böyle bir tablo ile karşılaşmamıştık. Bu durum bizi korkutmaya başladı. Bu çocukların hastalığa yakalanmaması için hastalık etkeninin toplumda dolaşmaması gerekir. Yüksek oranda aşılarsanız çocukların hasta olma ihtimali neredeyse yok olur.

100 ÇOCUKTAN 20’Sİ ÖLÜR

Salgın meydana gelirse geçmiş veriler şunu gösteriyor ki, her kızamık geçiren bin çocuğun 100’ü hastaneye yatacak. Bu çocukların yaklaşık 20’si ölecek, 30’unda beyin hasarı meydana gelecek. Aşı konusunda artık ciddi bir bilinçlendirme şart. Çünkü Türkiye’de zorunlu aşılama yok. Belki artık zorunlu aşı uygulaması tartışılabilir. Aşının aleyhinde insanlar her yerde konuşamamalılar. İnsanların artık bu sorumluluğu hissetmeleri lazım. Batı ülkelerinde de çok yerde zorunlu değil, ancak yaptırmayanlar yalan yanlış konuşmuyorlar.”

NEDEN REDDEDİYORLAR

Bazı aşılarda etki artırıcı olarak alüminyum bulunuyor. Bazı uzmanlar bunun sağlığa zararlı olduğunu iddia ediyor. Uzmanların büyük bölümü ise aşılardaki alüminyum düzeyinin insan sağlığını etkilemeyecek kadar düşük seviyede olduğunu belirtiyorlar.

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Siirt'te hain saldırı! 5 asker şehitSiirt'te hain saldırı! 5 asker şehitSiirt Eruh ilçesi kırsalındaki Ormanardı üs bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 5 asker şehit oldu, 7 asker yaralandı.
UYAP ve e-Devlet bilgilerini Almanya'ya sattıUYAP ve e-Devlet bilgilerini Almanya'ya sattıFETÖ üyesi savcı Zekeriya Öz’ün Alman istihbaratı BND’ye, Alman vatandaşlığı karşılığında Türkiye’nin polis ve yargı sistemlerinin (UYAP, e-Devlet) bilgilerini teslim ettiği öğrenildi. Alman hükümetine hizmet ediyor.
Macron'un açıklaması sonrası Ankara'da hareketlilikMacron'un açıklaması sonrası Ankara'da hareketlilikABD’nin Suriye’den çok kısa zamanda askerlerini çekeceği, buna karşılık Fransa’nın Suriye’ye asker göndermeye başlayacağı açıklamaları başkent kulislerini de hareketlendirdi.
Anadolu Farm skandalında yeni detaylar!Anadolu Farm skandalında yeni detaylar!Kayseri’de Çiftlik Bank benzeri bir organizasyona yönelik ‘Anadolu Farm’ soruşturmasında da Çiflik Bank’ı aratmayacak detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.
Aşı reddinde büyük tehlike: Salgın patlayabilirAşı reddinde büyük tehlike: Salgın patlayabilirSağlık Bakanlığı Bağışıklama Danışma Kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, aşı reddinin 23 binlere çıktığını belirtti.
Adana merkezli 6 ilde dev operasyonAdana merkezli 6 ilde dev operasyonAdana, İstanbul, Mersin, Mardin, Osmaniye ve Isparta'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik helikopter destekli operasyonda 34 şüpheli yakalandı
  • Minibüs otomobille çarpıştı: 7 ölü29 Mart 2018 Perşembe 23:35
  • Rusya da gözünü kararttı! Harekete geçtiler29 Mart 2018 Perşembe 22:32
  • Mahkemeden flaş karar! 70 uygulama engellendi!29 Mart 2018 Perşembe 22:30
  • TSK açıkladı: Yaralanan asker şehit oldu29 Mart 2018 Perşembe 19:50
  • Kılıçdaroğlu, Musevilerin Pesah Bayramı'nı kutladı29 Mart 2018 Perşembe 19:21
  • Rusya'dan flaş açıklama! Türkiye sorumlu davrandı29 Mart 2018 Perşembe 17:30
  • MİT'ten sınır ötesi operasyon!29 Mart 2018 Perşembe 17:10
  • Türkiye'den Yunanistan'ı çıldırtacak hamle29 Mart 2018 Perşembe 16:50
  • Türkiye'nin konuştuğu davada karar!29 Mart 2018 Perşembe 16:34
  • Erdoğan'ın etrafındakileri fişlemiş! İşte o notlar29 Mart 2018 Perşembe 16:33
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri