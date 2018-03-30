30 Mart 2018 Cuma14 Recep 1439
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Macron'un açıklaması sonrası Ankara'da hareketlilik

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ABD’nin Suriye’den çok kısa zamanda askerlerini çekeceği, buna karşılık Fransa’nın Suriye’ye asker göndermeye başlayacağı açıklamaları başkent kulislerini de hareketlendirdi.
Macron'un açıklaması sonrası Ankara'da hareketlilik
Macron'un açıklaması sonrası Ankara'da hareketlilik Macron'un açıklaması sonrası Ankara'da hareketlilik Macron'un açıklaması sonrası Ankara'da hareketlilik

 Güvenlik kaynakları dün gece yaşanan bu ilginç gelişmelerin yakından takip edildiğini belirtmekle yetindiler.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, 'YPG'ye destek garantisi verdik, Türkiye ile SDG arasında arabulucu olabiliriz' açıklaması sonrası Ankara'da gelişmeleri yakın takibe aldı.

Macron’un yeni Suriye politikasıyla ilgili Fransa’nın Ankara Büyükelçisi’ni Türk tarafını bilgilendirmekle görevlendirdiği iddiasına Ankara’nın “Paris’in tutumunu terörü kollama” tepkisi vermesi bekleniyor.

Ankara’nın resmi tepkisinin bugün başta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanlığı olmak üzere en üst perdede verileceğine kesin gözle bakılıyor.

Hatırlanacağı gibi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kısa süre önce Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde Fransa’nın Zeytin Dalı Harekatı’na verdiği tepkileri sert bir dille eleştirmişti.

Bu arada başkent kulislerinde Fransa’nın Suriye’ye asker gönderme kararıyla ilgili büyük bileşenin terör örgütü PYD’nin oluşturduğu SDG’lilerle Menbiç’te görüşme yaptığı iddiaları da konuşuluyor. Güvenlik kaynakları, gerek Fırat Kalkanı, gerekse Zeytin Dalı Harekatı sürecinde sahada kimi zaman Fransa askerlerine rastlandığı bilgisini de verdiler.

LİDERLER ZİRVESİNDE GÖRÜŞÜLECEK

ABD ve Fransa’nın Suriye ile ilgili aldığı kararı Türkiye’nin Moskova ve Tahran yönetimleriyle de masaya yatırması bekleniyor. 4 Nisan’da Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ev sahipliğinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin katılımıyla yapılacak Suriye’ye ilişkin liderler zirvesinde konu ayrıntılı şekilde görüşülecek.

 

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