30 Mart 2018 Cuma14 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:18Güneş 06:45Öğle 13:15İkindi 16:45Akşam 19:33Yatsı 20:54
    • 15°C Adana
    • 11°C Adıyaman
    • 4°C Afyon
    • 5°C Ağrı
    • 9°C Amasya
    • 7°C Ankara
    • 16°C Antalya
    • 8°C Artvin
    • 8°C Aydın
    • 4°C Balıkesir
  • BIST: 115.816 0.85
  • Altın: 168,626 0.36
  • Dolar: 3,9527 0.23
  • Euro: 4,8695 0.47

Yunan bakandan skandal Türkiye açıklaması

»
Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, Türkiye’nin eylemleriyle Avrupa değerlerinden giderek uzaklaştığını iddia etti.
Yunan bakandan skandal Türkiye açıklaması
Yunan bakandan skandal Türkiye açıklaması Yunan bakandan skandal Türkiye açıklaması Yunan bakandan skandal Türkiye açıklaması

Ekathimerini'nin haberine göre Kammenos, Erivan'da Ermeni mevkidaşı Vigen Sarkisyan ile ortak basın toplantısında, "Türkiye'nin Avrupa değerlerine, uluslararası hukuk ve insan haklarına saygıya yaklaştığını görmek isterdik. Ancak (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan'ın açıklamaları ve aldığı kararlar Türkiye'yi Avrupa, uluslararası hukuk ve uluslararası toplumdan uzaklaştırıyor" dedi.

'OSMANLI'YI CANLANDIRMA HAYALLERİYLE İLGİLİ'

Yunan bakanın görüşüne göre, bu eylemler 'Osmanlı imparatorluğunu canlandırma hayalleriyle' ilgili. Kammenos, "Biz, Türkiye'yi barış istediğimize ikna etmeye çalışacağız ama Türk tarihinin birçok anlarını, Osmanlı imparatorluğunun çöküşünü ona hatırlatmak zorundayız" diye ekledi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
İsrail bu sabah tankla saldırdı!İsrail bu sabah tankla saldırdı!Gazze’yi hedef alan İsrail ordusunun ateşinde bir Filistinli çiftçi öldü, bir yaralı var. Kurbanın yakınları Gazze'deki hastanede gözyaşı döktü.
Bu kilit 41'i çocuk tam 64 kişinin katili!Bu kilit 41'i çocuk tam 64 kişinin katili!Rusya'da 41'i çocuk 64 kişinin öldüğü AVM yangınınında facianın bu kadar büyük olmasının nedeni belli oldu. Yapılan incelemede acil çıkışlara kilit vurulduğu belirlendi. Rusya Devlet Başkanı Putin, "Sorumlular en ağır şekilde cezalandırılacak" dedi.
Yunan bakandan skandal Türkiye açıklamasıYunan bakandan skandal Türkiye açıklamasıYunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, Türkiye’nin eylemleriyle Avrupa değerlerinden giderek uzaklaştığını iddia etti.
Hepsi Türk askerinin bir işaretini bekliyor!Hepsi Türk askerinin bir işaretini bekliyor!Türkiye’nin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarıyla bölgeye getirdiği düzen, coğrafyanın tüm mazlumları için umut ışığı oldu. Münbiçliler, Pentagon kuklalarına karşı harekete geçmek için Türk askerinin ‘bir işaretini’ bekliyor.
ABD vizesi alacaklar dikkat! Artık ona da bakılacakABD vizesi alacaklar dikkat! Artık ona da bakılacakABD Dışişleri Bakanlığı vize ve göçmenlik statüsü için başvuru yapanların 5 yıllık sosyal medya geçmişlerinin incelenmesi için girişimde bulundu.
Macron'dan Türkiye'yi kızdıracak adım!Macron'dan Türkiye'yi kızdıracak adım!Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ankara'nın çok sert tepkisine neden olacak bir adım attı. Macron 'YPG'ye destek garantisi verdik, Türkiye ile SDG arasında arabulucu olabiliriz' dedi.
  • ABD'den Sincar mesajı: Türkiye girecekse...29 Mart 2018 Perşembe 23:39
  • Trump'ın 'Çekiliyoruz' açıklamasına Nauert'ten ilginç yorum29 Mart 2018 Perşembe 22:51
  • Trump'tan Suriye açıklaması: Çekileceğiz29 Mart 2018 Perşembe 22:38
  • Harita değişiyor! İki Avrupa ülkesi birleşiyor29 Mart 2018 Perşembe 22:27
  • ABD'den tehdit gibi açıklama! Kabul etmezse...29 Mart 2018 Perşembe 16:30
  • Kim'in gizli treninin içinden ilk fotoğraflar!29 Mart 2018 Perşembe 16:30
  • Irak ordusu ile Peşmerge birbirine girdi!29 Mart 2018 Perşembe 16:18
  • Alman medyasından itiraf gibi Türkiye haberi29 Mart 2018 Perşembe 13:57
  • Çin resti çekti! Sonuna kadar gideriz29 Mart 2018 Perşembe 13:29
  • Seçimlerinin ön sonuçları açıklandı29 Mart 2018 Perşembe 13:14
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri