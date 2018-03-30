30 Mart 2018 Cuma14 Recep 1439
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Bu kilit 41'i çocuk tam 64 kişinin katili!

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Rusya'da 41'i çocuk 64 kişinin öldüğü AVM yangınınında facianın bu kadar büyük olmasının nedeni belli oldu. Yapılan incelemede acil çıkışlara kilit vurulduğu belirlendi. Rusya Devlet Başkanı Putin, "Sorumlular en ağır şekilde cezalandırılacak" dedi.
Bu kilit 41'i çocuk tam 64 kişinin katili!
Bu kilit 41'i çocuk tam 64 kişinin katili! Bu kilit 41'i çocuk tam 64 kişinin katili! Bu kilit 41'i çocuk tam 64 kişinin katili!

Rusya'nın Kemerovo kentinde geçen pazar bir AVM'de meydana gelen ve 41'i çocuk 64 kişinin ölümüne yola açan yangının arkasındaki sis perdesi aralanıyor. Yangın mahallinde yürütülen incelemeler, facianın ihmal nedeniyle yaşandığına işaret ediyor.

ACİL ÇIKIŞ KAPILARI KİLİTLENMİŞ

Uzmanlar, yangının başladığı katta bulunan acil çıkış kapılarının kilitli olduğunu tespit etti. Yangın alarmının ise bir güvenlik görevlisi tarafından kapatıldığı belirlendi.

acianın meydana geldiği bölgeyi ziyaret eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "İhmalin sorumlusu kişiler bulunup en ağır şekilde cezalandırılacak" diye konuştu.

PUTİN ULUSAL YAS İLAN ETTİ

3 günlük yas ilan eden Rus lider Putin, yangında yaralananları tedavi gördükleri hastanede ziyaret etmişti.

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Bu kilit 41'i çocuk tam 64 kişinin katili!Bu kilit 41'i çocuk tam 64 kişinin katili!Rusya'da 41'i çocuk 64 kişinin öldüğü AVM yangınınında facianın bu kadar büyük olmasının nedeni belli oldu. Yapılan incelemede acil çıkışlara kilit vurulduğu belirlendi. Rusya Devlet Başkanı Putin, "Sorumlular en ağır şekilde cezalandırılacak" dedi.
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