Kalleş saldırıyı düzenleyen teröristler öldürüldü!

Hazro ilçesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirilmesiyle ilgili DiyarbakırValiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:
"Diyarbakır ili Hazro ilçesi - Koçbaba karayolunda Mayın/el yapımı patlayıcı araması yapmakta olan güvenlik kuvvetlerine yönelik 29 Mart 2018 Perşembe günü saat 13.30 sıralarında 3 bölücü terör örgütü mensubu tarafından gerçekleştirilen silahlı ve roketatarlı saldırı neticesinde, 6 güvenlik görevlisinin hafif şekilde yaralanmasını müteakip, başlatılan operasyon esnasında, Hazro ilçesi Ülgen köyü Hacıcabbar mezrası mülki sınırları içerisinde teröristlerle sağlanan temas neticesinde, 3 terörist, 1 adet M-16 P.Tf., 2 adet AK-47 Kalaşnikof P.Tf., 1 adet tabanca, 3 adet el bombası ile birlikte ölü olarak etkisiz hale getirilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince, ölü olarak etkisiz hale getirilen teröristler ile silah, mühimmat ve diğer malzemeler muhafaza altına alınarak adli işlemlere başlanılmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir."
- Mehmet Doğan soruyor: Ankara’da parkların başkanı kim?Fransa'nın skandal YPG teklifine Türkiye'den cevapTürkiye onu konuşuyor! Hikayesi içinizi acıtacakİsrail bu sabah tankla saldırdı!PAEM soruşturmasında flaş gelişme! 46 gözaltıBüyük vurgun! Dilenciye takım elbise giydirip...‘Kedi İsmail’ çetesine operasyon!Meteoroloji'den kritik uyarı: 10 derece birden!ABD'den Rusya'yı şoke eden ambargo!Ünlü kahve firmasına "kanser" şoku!
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
- “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
İmsak 05:18 Güneş 06:45 Öğle 13:15 İkindi 16:45 Akşam 19:33 Yatsı 20:54
- 15°C Adana
- 11°C Adıyaman
- 4°C Afyon
- 5°C Ağrı
- 9°C Amasya
- 7°C Ankara
- 16°C Antalya
- 8°C Artvin
- 8°C Aydın
- 4°C Balıkesir
- BIST: 115.816 0.85
- Altın: 168,626 0.36
- Dolar: 3,9527 0.23
- Euro: 4,8695 0.47
Kalleş saldırıyı düzenleyen teröristler öldürüldü!
Hazro ilçesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirilmesiyle ilgili DiyarbakırValiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Türkiye onu konuşuyor! Hikayesi içinizi acıtacak
- Büyük vurgun! Dilenciye takım elbise giydirip...
- Meteoroloji'den kritik uyarı: 10 derece birden!
- ‘Kedi İsmail’ çetesine operasyon!
- Mahmud Osman'ın ölüm sebebi ortaya çıktı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahitliği yaptı
- Tecavüzcüleri çırılçıplak sokakta gezdirdiler!
- Lokantacının öğrencilere yazdığı not sosyal medyayı salladı
- Damat olarak ünlenmişti! İntihar etti
- Uzaya gitti, başka biri olarak döndü!
- İnsan vücudunda yeni bir organ keşfedildi!
- Mekke'de Zemzem kuyusu projesi tamamlandı!
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.