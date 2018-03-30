30 Mart 2018 Cuma14 Recep 1439
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Yunanistan’dan büyük provokasyon! Tatbikata bakın ne isim verdiler

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Yunanistan’dan büyük provokasyon! Tatbikata bakın ne isim verdiler
Yunanistan dün 12 Adalar bölgesinde ve Doğu Akdeniz bölgesinde 'ani müdahale tatbikatı' adı altında deniz tatbikatı yaptı. Yunanistan’ın tatbikata Osmanlı gemilerini yakanların isimlerini vermesi dikkat çekti.
Yunanistan’dan büyük provokasyon! Tatbikata bakın ne isim verdiler Yunanistan’dan büyük provokasyon! Tatbikata bakın ne isim verdiler Yunanistan’dan büyük provokasyon! Tatbikata bakın ne isim verdiler

12 Adalar'da ''Pirpolitis'' adı verilen tatbikat başlatıldı. Tatbikata Osmanlı gemilerini yakan Yunan askerlerinin lakabının verilmesi, tepkilere neden oldu.

Yunanistan, Doğu Akdeniz’de KKTC çevresi de dahil olmak üzere doğalgaz aramaları diyerek tatbikata başladı.

Yunan Deniz Kuvvetleri, 12 Adalar'da ''Pirpolitis'' adı altında ani müdahale tatbikatlarına başladı. Yunan basınına yansıyan ve Savunma Bakanı Panos Kammenos'un tweet ile duyurduğu tatbikata hava ve kara unsurları da katıldı.

60 GEMİ YAKILMIŞTI

Yunanistan’da 1821 yılında başlayan bağımsızlık ayaklanmaları hem karada hem de denizde bir dizi çatışmaların yaşanmasına neden oluyordu. O dönem Ege'deki deniz korsanlarının çoğu Yunanlıydı. Bu dönemde Yunanlı korsanlar Osmanlı donanmasına yaptıkları saldırılarda ciddi zararlar verdiler.

Ancak en büyük saldırı 1827'de Navarin Limanı'nda yaşandı. Osmanlı Donanması'nın ayaklanmaları bastırmak için kara birliklerine malzeme götürmek için Navarin Limanı açıklarına demirledi. 20 Ekim 1827 günü de hiç beklenmedik bir anda Osmanlı-Mısır donanması yakıldı. Osmanlı-Mısır donanmasından 60 kadar gemi dört saat içinde yandı. 6000 kadar Türk ve Mısırlı asker şehit oldu ve 4000 kadarı da yaralandı. 

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