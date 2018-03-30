Hükümetten Fransa'ya çok sert tepki

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Fransa'nın PYD/YPG/YPJ terör örgütlerine destek garantisi vermesi, Türkiye’ye saldıran terör örgütleriyle açıkça işbirliği ve dayanışmadır'' dedi.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'dan Fransa'ya YPG tepkisi geldi.

Twitter'dan açıklama yapan Bozdağ şu ifadeleri kullandı:

"Fransa’nın PYD/YPG/YPJ terör örgütlerine destek garantisi vermesi, Türkiye’ye saldıran terör örgütleriyle açıkça işbirliği ve dayanışmadır.

Terör örgütleriyle Türkiye’ye karşı işbirliği ve dayanışma içine giren ve teröristlerle birlikte Türkiye’ye saldıranlar, teröristlerle aynı muameleyi görürler, teröristler gibi Türkiye’nin hedefi olurlar. Umarız Fransa, rasyonel olmayan böyle bir adımı atmaz.

Terör örgütlerinin dostluğunu Türkiye’nin dostluğuna tercih edenler ile Türkiye ile işbirliği ve dayanışma yerine terör örgütleriyle işbirliği ve dayanışma içine girenler, eninde sonunda dostları terör örgütleriyle birlikte kaybedeceklerdir."