30 Mart 2018 Cuma14 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:18Güneş 06:45Öğle 13:15İkindi 16:45Akşam 19:33Yatsı 20:54
    • 16°C Adana
    • 14°C Adıyaman
    • 5°C Afyon
    • 4°C Ağrı
    • 9°C Amasya
    • 10°C Ankara
    • 18°C Antalya
    • 8°C Artvin
    • 12°C Aydın
    • 5°C Balıkesir
  • BIST: 115.832 0.86
  • Altın: 168,541 0.31
  • Dolar: 3,9523 0.22
  • Euro: 4,8719 0.52

6 hain böyle paketlendi! Avrupa’ın göbeğinde MİT operasyonu

»
MİT'in Kosova istihbaratıyla etkin işbirliği içinde gerçekleştirdiği operasyonla Türkiye'de aranan FETÖ/PDY'nin 6 üst düzey mensubu yakalandı.
6 hain böyle paketlendi! Avrupa’ın göbeğinde MİT operasyonu
6 hain böyle paketlendi! Avrupa’ın göbeğinde MİT operasyonu 6 hain böyle paketlendi! Avrupa’ın göbeğinde MİT operasyonu 6 hain böyle paketlendi! Avrupa’ın göbeğinde MİT operasyonu

 Kosova televizyonları, “son dakika” diyerek MİT’in FETÖ'cüleri yakalama anları olduğunu iddia ettiği görüntüleri yayınladı.

MİT'in Kosova istihbaratıyla etkin iş birliği içinde gerçekleştirdiği operasyonda, Türkiye'de aranan FETÖ/PDY'nin 6 üst düzey mensubu yakalandı.

Balkan ülkelerindeki faaliyetlerinin yanı sıra Türkiye'deki örgüt elemanlarının Avrupa ülkeleri ile ABD'ye kaçırılmasını da organize etmekle görevli oldukları tespit edilen şüphelilerden Özkan'ın, Balkan ülkelerinde toplanan himmet paralarını yöneterek örgüt elebaşının bulunduğu Pensilvanya'ya aktardığı, Kosova gençlik yapılanmasından da sorumlu olan Demirez'in ise Balkan ülkelerinde aktif şekilde çalışarak örgüte çok sayıda katılımın sağlanmasında rol oynadığı belirlendi.

Ayrıca, MİT'in operasyonuyla Türkiye'ye getirilenlerden Günakan'ın, bölgedeki okul yapılanmalarında öğretmenlerden sorumlu elebaşı olduğu, diğer isimlerin de FETÖ/PDY'nin Balkanlardaki çeşitli kurum ve kuruluşlardaki yapılanmalarından sorumlu üst düzey isimler olduğu öğrenildi.

Osman Karakaya'nın ayrıca, Ergenekon davası sürecinde aktif rol üstlendiği, söz konusu dönemde İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda FETÖ/PDY lehine raporlar düzenlediği, bu nedenle kendisine örgüt elebaşı Fetullah Gülen tarafından plaket verildiği ortaya çıktı. 

7xk12_1522394877_2389.jpg

ERDOĞAN'DAN TELEFON

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile birer telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmelerde, pazartesi günü Sırbistan Hükümeti Kosova Ofis Direktörü Marko Djuric ekseninde yaşanan gerilim üzerinde duruldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sırbistan ve Kosova'ya, yaşanan hadisenin Belgrad-Priştine diyaloğuna zarar vermemesi için azami özen gösterilmesi telkininde bulunduğu belirtildi.

Erdoğan'ın bölgenin barış ve huzuru için Sırbistan ve Kosova arasında yürütülen diyaloğun son derece önem taşıdığını, Türkiye'nin bu hususta her türlü katkı sunmaya hazır olduğunu vurguladığı kaydedildi. 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Türkiye'nin tepkisi sonrası Fransa'dan geri adım!Türkiye'nin tepkisi sonrası Fransa'dan geri adım!Fransa'dan "Suriye'nin kuzeyine yeni askeri operasyon planımız yok" açıklaması geldi.
6 hain böyle paketlendi! Avrupa’ın göbeğinde MİT operasyonu6 hain böyle paketlendi! Avrupa’ın göbeğinde MİT operasyonuMİT'in Kosova istihbaratıyla etkin işbirliği içinde gerçekleştirdiği operasyonla Türkiye'de aranan FETÖ/PDY'nin 6 üst düzey mensubu yakalandı.
Fuhuş yaptırırken yakalandı! Savunması şok etti...Fuhuş yaptırırken yakalandı! Savunması şok etti...Bolu'da fuhuş operasyonunda yakalanan kişinin savunması herkesi şaşırttı.
Hükümetten Fransa'ya çok sert tepkiHükümetten Fransa'ya çok sert tepkiBaşbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Fransa'nın PYD/YPG/YPJ terör örgütlerine destek garantisi vermesi, Türkiye’ye saldıran terör örgütleriyle açıkça işbirliği ve dayanışmadır'' dedi.
Mehmet Doğan soruyor: Ankara’da parkların başkanı kim?Mehmet Doğan soruyor: Ankara’da parkların başkanı kim?Ankara’da pek çok park ve bahçede halen eski Başkan “Melih Gökçek” isminin reklamının yapıldığı tabelaların bulunması eleştiri konusu oluyor.
Fransa'nın skandal YPG teklifine Türkiye'den cevapFransa'nın skandal YPG teklifine Türkiye'den cevapCumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Macron'un YPG teklifine çok sert tepki gösterdi. Kalın "bu tür yaklaşımları reddediyoruz" dedi.
  • PAEM soruşturmasında flaş gelişme! 46 gözaltı30 Mart 2018 Cuma 09:53
  • Kalleş saldırıyı düzenleyen teröristler öldürüldü!30 Mart 2018 Cuma 09:44
  • Siirt'te hain saldırı! 6 şehit30 Mart 2018 Cuma 09:03
  • UYAP ve e-Devlet bilgilerini Almanya'ya sattı30 Mart 2018 Cuma 08:48
  • Macron'un açıklaması sonrası Ankara'da hareketlilik30 Mart 2018 Cuma 08:20
  • Anadolu Farm skandalında yeni detaylar!30 Mart 2018 Cuma 08:00
  • Aşı reddinde büyük tehlike: Salgın patlayabilir30 Mart 2018 Cuma 07:50
  • Adana merkezli 6 ilde dev operasyon30 Mart 2018 Cuma 07:20
  • Minibüs otomobille çarpıştı: 7 ölü29 Mart 2018 Perşembe 23:35
  • Rusya da gözünü kararttı! Harekete geçtiler29 Mart 2018 Perşembe 22:32
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri