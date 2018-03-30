30 Mart 2018 Cuma14 Recep 1439
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Kadın teröristlere talimat: Yakalanırsanız...

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Afrin'de ele geçirilen 15 mektupta Kandil'den gelen talimatlar ortaya çıktı. Kadın teröristlere yakalanırsanız intihar edin dedikleri belirlendi.
Kadın teröristlere talimat: Yakalanırsanız...
Kadın teröristlere talimat: Yakalanırsanız... Kadın teröristlere talimat: Yakalanırsanız... Kadın teröristlere talimat: Yakalanırsanız...

Afrin'de terör örgütüne ait dijital ve yazılı belgeler ele geçirilen bir evin bodrum katından PYD ve örgütün kadın kolu YPJ'nin başındaki isimlere gönderilmiş 15 mektup çıktı. Kandil'den en son 15 Aralık 2017'de YPJ'nin başındaki Nesrin Abdullah'a gönderilen mektuptaki ifadelere göre örgüt elebaşılarına "Türk Askeri Afrin'e geldiğinde bir kadın olarak Avrupa'da Parti derneklerimizin organize ettiği toplantı/gösteri ve etkinliklerde Türk askerinin sivil katliam yaptığını anlatın." talimatı verilerek "Hareketimiz kontrolünde olan medya organlarından sivil katliamı, çocuk ölümleri gibi Türk askerini suçlayan yayınlar için hazırlıklarımız tamamlanmıştır" denildi.

"YAKALANDIĞINIZDA İNTİHAR EDİN"

Ele geçen belgeler arasında PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden Murat Karayılan'ın YPG'li teröristlere yönelik talimatları da yer aldı. Karayılan'ın teröristlere "Yakalandığınızda ve yakalanacağınızı anladığınızda intihar edin" talimatı verdiği ortaya çıktı. Ayrıca PKK'nın elebaşları Murat Karayılan- Cemil Bayık-Duran Kalkan'ın imzalarıyla yazılmış mektup fotokopileri de bulundu. Kandil'deki Karayılan, Bayık ve Kalkan'ın 2013'ten bu yana YPG'nin başındaki Salih Müslüm ve YPJ'nin başındaki isimlere gönderdikleri mektuplarda bazı talimatlar verdikleri belirlendi.

32 İSİM ALTINDA ÖRGÜTLENMİŞ

Evde bulunan bir başka belgede yer alan bilgilere göre terör örgütü PKK'nın, 32 isim altında örgütlendiği görülüyor.

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