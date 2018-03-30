30 Mart 2018 Cuma14 Recep 1439
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Türkiye oyunu gördü! Dikkat çeken zamanlama Münbiç Tuzağı

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ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Suriye'den çok yakında çekileceğiz. Suriye ile artık başkaları ilgilensin" kararından saatler sonra Fransa'nın Suriye ile ilgili aldığı kararlar akıllarda soru işareti bıraktı.
Türkiye oyunu gördü! Dikkat çeken zamanlama Münbiç Tuzağı
Türkiye oyunu gördü! Dikkat çeken zamanlama Münbiç Tuzağı Türkiye oyunu gördü! Dikkat çeken zamanlama Münbiç Tuzağı Türkiye oyunu gördü! Dikkat çeken zamanlama Münbiç Tuzağı

Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye ile olan iş birliğinin geliştirilmesine değinildi. Bu görüşmeden hemen sonra Fransa'nın terör örgütü YPG ile ilgili aldığı destek kararı dikkat çekti.

DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK AÇIKLAMA: ÇEKİLİYORUZ

Açıklamadan bir gün sonra ABD Başkanı Donald Trump, "Suriye'den çok yakında çekileceğiz. Suriye ile artık başkaları ilgilensin. 'Halifelik' diye adlandırdıkları şeyi yüzde 100 bitireceğiz. (DEAŞ'ın elinden) Hepsini geri alacağız." dedi.

FRANSA MÜNBİÇ'E ASKER GÖNDERİYOR

Bu açıklamalardan hemen sonra Fransa'nın, Türkiye'nin Suriye'de daha fazla ilerlememesi amacıyla terör örgütü PKK/YPG'ye destek için Münbiç'e asker göndereceği iddia edildi.

FRANSA YPG İLE GÖRÜŞTÜ

Bu arada başkent kulislerinde Fransa’nın Suriye’ye asker gönderme kararıyla ilgili büyük bileşenin terör örgütü PYD’nin oluşturduğu SDG’lilerle Menbiç’te görüşme yaptığı iddiaları da konuşuluyor.Güvenlik kaynakları, gerek Fırat Kalkanı, gerekse Zeytin Dalı Harekatı sürecinde sahada kimi zaman Fransa askerlerine rastlandığı bilgisini de verdiler.

LİDERLER ZİRVESİNDE GÖRÜŞÜLECEK

ABD ve Fransa’nın Suriye ile ilgili aldığı kararı Türkiye’nin Moskova ve Tahran yönetimleriyle de masaya yatırması bekleniyor. 4 Nisan’da Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ev sahipliğinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin katılımıyla yapılacak Suriye’ye ilişkin liderler zirvesinde konu ayrıntılı şekilde görüşülecek.

TÜRKİYE'NİN KARARLI DURUŞU DEVAM EDECEK

Türkiye, Suriye'de Fırat Kalkanı ile başlayan ve Zeytin Dalı ile devam eden, kısa sürede de bölgeye huzuru getiren operasyonlarına kararlı bir şekilde devam ediyor. Türkiye'nin son dönemde Fırat'ın doğusu ile ilgili kararlı duruşunu anlayan ABD ve Fransa'nın Türkiye'yi engellemek için harekete geçtiği fakat Türkiye'nin bu operasyonlarının devam edeceği vurgulanıyor.

TÜRKİYE OYUNUN FARKINDA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türkiye'nin SDG adı altında kendini meşrulaştırmaya çalışan PKK/PYD/YPG ile ilgili duruşu açık ve nettir. Türkiye ile bu tür terör yapılanmaları arasında 'diyalog, temas, arabuluculuk' gibi ciddiyetten uzak yaklaşımları reddediyoruz"açıklamasında bulundu. 

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