30 Mart 2018 Cuma14 Recep 1439
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MİT operasyonu sonrası Kosova'da deprem

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Kosova'da MİT tarafından yapılan FETÖ operasyonu nedeniyle İçişleri Bakanı ve istibarat servisinin şefi görevden alındı.
MİT operasyonu sonrası Kosova'da deprem
MİT operasyonu sonrası Kosova'da deprem MİT operasyonu sonrası Kosova'da deprem MİT operasyonu sonrası Kosova'da deprem

MİT'in FETÖ operasyonu sonrası Kosova'da siyasi deprem yaşandı. İçişleri Bakanı ve İstihbarat Şefi'nin görevine son verildi.

Kosova'da MİT tarafından yapılan FETÖ operasyonu nedeniyle İçişleri Bakanı ve istihbarat servisinin şefi görevden alındı.

ORTAK OPERASYON YAPILMIŞTI

Dün yapılan operasyonla Balkanlar'da faaliyet gösteren 6 üst düzey FETÖ yöneticisi Kosova'da yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti. Bu operasyonu Milli İstihbarat Teşkilatı ile Kosova istihbaratı ile birlikte gerçekleştirmişti.

BAŞBAKAN "HABERİM YOKTU" DEDİ

Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj daha önce MİT operasyonundan haberdar olmadığını ve konuyla ilgili gerekeni yapacağını açıklamıştı.

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