30 Mart 2018 Cuma14 Recep 1439
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ABD'den son dakika "Menbiç" kararı!

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Sayıları 2 bine ulaşan ABD askerlerinden bir kısmı zırhlı araçlarla Menbiç’i terk ederek Deyre’z-Zor’a geçti.
ABD'den son dakika "Menbiç" kararı!
ABD'den son dakika ABD'den son dakika ABD'den son dakika

Afrin’in terör unsurlarından temizlenmesi sonrası gözlerin çevrildiği Menbiçiçin kritik sürece girildi. Türkiye’nin başta Menbiç olmak üzere Suriye’de ABD ile yaşadığı anlaşmazlıkların görüşüleceği yarın başlayacak Washington’daki görüşmeler öncesi Türkiye’nin kırmızı çizgi ilan ettiği Fırat’ın batısında hareketlilik sürüyor. Millî Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının ardından, “Menbiç’teki teröristlerin bir an önce bölgeden uzaklaştırılması gerektiği, aksi takdirde Türkiye’nin diğer bölgelerde olduğu gibi burada da bizzat inisiyatif kullanmaktan çekinmeyeceği” yönündeki açıklaması ile eşzamanlı olarak ilk adım Menbiç’te bulunan ABD askerlerinden geldi. Sayıları 2 bine ulaşan ABD askerlerinden bir kısmının zırhlı araçlarla ilçeyi terk ederek Deyre’z-Zor’a geçtiği kaydedildi.

ÖRGÜTTE PANİK

Bu hamle Afrin’de olduğu gibi Menbiç’te de ABD’nin terör örgütünü yalnız bırakacağı yorumlarına sebep oldu. Panik içindeki terör örgütü, Afrin sendromu yaşamaya başladı. Örgüt, militanlarına Türkiye’ye karşı direnilecek mesajı vermeye başladı. Uzun süredir yapılanma içerisinde olan terör örgütü PKK/PYD’nin bölgeden çıkarılması için ABD ile görüşmeler sürerken Fırat Kalkanı Bölgesinde görev yapan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) dün sabah itibarıyla Menbiç’e uzanan bütün yolların giriş ve çıkışlarının kapatıldığı duyurdu. Menbiç’e bağlanan yolların üç gün boyunca askerî alan statüsüne alındığını duyuran ÖSO, bu süre içeresinde bölgede mayın, silah ve uyuşturucu araması yapılacağını belirtti.

SDG: İLGİLENMİYORUZ

Bu arada Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Sözcüsü Mustafa Bali, “Menbiç’le ilgili ABD ile Türkiye arasında yapılan görüşmeler ve söylenenler, SDG’yi ilgilendirmiyor. Menbiç, DEAŞ’tan alındıktan sonra 15 Ağustos 2016 tarihinde, biz YPG olarak güçlerimizi çektik. ABD, orada içeresinde Kürt ve Arapların kotasının bulunduğu Menbiç Askeri Meclisi adı altında bir oluşuma gitti. Menbiç’te yaşanacakların muhatabı biz değiliz. Menbiç, ABD ve DEAŞ’a karşı uluslararası koalisyonun meselesidir diyoruz” dedi.

SURİYE'DEN TAMAMEN ÇIKIYORUZ

ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin çok yakın zamanda Suriye’den çekileceğini açıkladı.  Bölgedeki kuvvetlerini geri çekeceklerini söyleyen Trump, “Suriye’de olmamızın sebebi DEAŞ ile mücadeleydi. Çok yakın bir zamanda bölgeden çıkacağız. Bırakalım da başkaları Suriye ile ilgilensin. Çok çok yakın bir zamanda biz çıkıyoruz” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE GAZETESİ

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