Fransa'nın, Türkiye'nin Suriye'de daha fazla ilerlememesi amacıyla terör örgütü PKK/YPG'ye destek için Münbiç'e asker göndereceği iddia edilmişti.
30 Mart 2018 Cuma14 Recep 1439
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Türkiye'nin tepkisi sonrası Fransa'dan geri adım!
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