30 Mart 2018 Cuma14 Recep 1439
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Aziz Yıldırım resmen açıkladı! O sözler...

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Aziz Yıldırım resmen açıkladı! O sözler...
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Çırağan Sarayı'nda düzenlenen bir etkinlikle başkan adaylığını açıkladı.
Aziz Yıldırım resmen açıkladı! O sözler... Aziz Yıldırım resmen açıkladı! O sözler... Aziz Yıldırım resmen açıkladı! O sözler...

Kongre üyeleri ve basın mensuplarının davetli olduğu organizasyonda yapılan kahvaltı sırasında salona giren Aziz Yıldırım alkışlarla karşılandı.

Saat 11:00'da mikrofonun başına geçen Aziz Yıldırım'ın açıklamaları şu şekilde:

"Hepinize geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Değerli bazı arkadaşlarımız bu toplantıya katılamadı. Futbolla ilgili projelerimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız. 20 yıl önce 1 oy farkla kazandığımız bir seçim var. Fenerbahçe'nin o günkü durumunu herkes biliyor. Bugün 20 yıl öncekinden daha fazla heyecanlıyım. Fenerbahçe için bir ömür verdim, bir ömür daha veririm."

"3 TEMMUZ SÜRECİNDE DİMDİK DURDUK"

"Türkiye'de modern tesisleşme hamlesiyle diğer takımlara da yol gösterdik. Dünyaca ünlü futbolcuların transferleriyle dünyanın gözünü Fenerbahçe'ye çevirmesini sağladık. Sonrasında rakiplerimizin şampiyonluktaki hegemonyasına son verdik. Sonrasında hain kumpas yaşadık. Atatürk'ün cumhuriyetiyle birlikte Fenerbahçe'yi ele geçirmeye çalıştılar. Kendi tuzaklarına takıldılar. Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'den ibarettir. Bunu tek bilen büyük Fenerbahçe taraftarı, çubuklu etrafında 'Fenerbahçe yıkılamaz' dedi. Savcı 'Eklemek istediğin bir şey var mı?' dediğinde 'Dar ağacında olsak bile son sözümüz Fenerbahçe' sözüyle camianın yüzünü yere düşürmedim. Allahıma şükürler olsun, Fenerbahçe gibi dimdik durduk. Buna rağmen Avrupa'da başarılı olduk, yeniden ligde şampiyon olduk. Amatör branşlardan sayısız başarı yakaladık."

"ONURLA VE GURURLA ADAYIM"

"Onurla ve gururlar sizlerin huzurunda Fenerbahçe Kulübü'ne başkan adaylığımı açıklıyorum. Unutmayın, aslolan Fenerbahçe'dir"

YOĞUN ALKIŞ ALDI

Sözlerinde şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar dileyen Yıldırım, projelerini önümüzdeki günlerde açıklayacağını dile getirerek kısa süren konuşmasını tamamladı. Adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, katılımcılar tarafından uzun süre alkışlandı. Yıldırım, teşekkür ederek yerine geçti.

ÇILGIN PROJE

Genel kurul öncesi adeta Türkiye'nin dört bir yanında temaslarda bulunan Yıldırım ve kurmaylarının yaklaşık 2-3 aydır yurt dışında ünlü bir futbol adamıyla görüştüğü, anlaşmanın son aşamaya geldiği bilgisine ulaşıldı.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın etrafı tarafından "çılgın bir proje" olarak tarif edilen modelle ilgili önümüzdeki günlerde daha geniş kapsamlı bir sunup yapacağı öğrenildi. Başkan Yıldırım'ın futbolu yeniden planlayıp yapılandıracak bu ünlü isimle ilgili isim vermemesinin sebebinin, o kişinin Dünya Kupası sonuna kadar ülke federasyonuyla sözleşmesinin sürmesi olarak gösterildi.

YILDIRIM: "SON MODEL BİRİYLE İLGİLENİYORUZ"

Aziz Yıldırım'ın İzmir'de delegelere üstü kapalı olarak bahsettiği, uzun zamandır planlamasını yaptığı bu projeyle ilgili Çırağan Sarayı'ndaki kahvaltıdaki konuşma öncesi gelen sorulara karşılık isim vermeden "Avrupa futbolundan son model biriyle ilgileniyoruz" sözleriyle bahsetmesi dikkat çekti.

Adaylığını açıkladığı basın toplantısında projelerinden bahsetmeyen Aziz Yıldırım, önümüzdeki günlerde futbolla ilgili bu projesini resmen duyurması bekleniyor.

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