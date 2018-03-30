Uluslararası ajanslar geçti! Menbic'ten şok fotoğraflar! ABD askerleri...

Türkiye ve ABD'yi karşı karşıya getiren Menbic'ten dün YPG'li teröristlerin fotoğraflarını geçen Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, bu kez ilçedeki Amerikan askerlerini görüntüledi.

Terör ittifakını gözler önüne seren karelerde, Amerikan bayrağı taşıyan zırhlı araçlar dikkat çekiyor.

Menbic'in kuzeyindeki Halavanci köyüne giden AP foto muhabiri, burada bir evde dalgalanan ABD Türkiye'nin Fırat Kalkanı Harekâtı'yla temizlediği bölgeye bakan mevzilerde ise, YPG'li teröristler var.

ABD'nin başını çektiği uluslararası koalisyon, Suriye'de gerçekleşen patlamanın iki askerin ölümüne yol açtığını duyurdu. Patlamanın nerede olduğu belirtilmeyen resmi açıklamada, beş askerin de yaralandığı açıklandı.

Yerel kaynaklar, patlamanın perşembe akşamı Türkiye ve ABD'yi karşı karşıya getiren Suriye'nin kuzeyindeki Menbic'te gerçekleştiğini bildiriyor. Gelen bilgilere göre, Menbic yakınlarındaki Şeyh Akil köyünde koalisyon askerlerini taşıyan araç mayının üstünden geçti. Yaralı askerler, uluslararası koalisyona ait helikopterle bölgeden çıkarıldı.

Türkiye'nin Fırat Kalkanı Harekâtı'yla temizlediği bölgeye bakan mevzilerde ise, YPG'li teröristler var.

Nöbet tutan teröristler arasındaki bir YPG'li dürbünle etrafı gözetliyor.

DÜN DE KİMLİK KONTROLÜ YAPMIŞLARDI

Türkiye'nin Afrin'den sonra operasyon sinyali verdiği Münbiç'e giden Associated Press haber ajansı, kent içinde kimlik kontrolü yapan YPG'li teröristleri fotoğraflamıştı.