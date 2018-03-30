30 Mart 2018 Cuma14 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:18Güneş 06:45Öğle 13:15İkindi 16:45Akşam 19:33Yatsı 20:54
    • 20°C Adana
    • 17°C Adıyaman
    • 11°C Afyon
    • 10°C Ağrı
    • 11°C Amasya
    • 13°C Ankara
    • 22°C Antalya
    • 8°C Artvin
    • 16°C Aydın
    • 13°C Balıkesir
  • BIST: 115.364 0.45
  • Altın: 168,258 0.14
  • Dolar: 3,9453 0.04
  • Euro: 4,8638 0.35

Uluslararası ajanslar geçti! Menbic'ten şok fotoğraflar! ABD askerleri...

»
Uluslararası ajanslar geçti! Menbic'ten şok fotoğraflar! ABD askerleri...
Türkiye ve ABD'yi karşı karşıya getiren Menbic'ten dün YPG'li teröristlerin fotoğraflarını geçen Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, bu kez ilçedeki Amerikan askerlerini görüntüledi.
Uluslararası ajanslar geçti! Menbic'ten şok fotoğraflar! ABD askerleri... Uluslararası ajanslar geçti! Menbic'ten şok fotoğraflar! ABD askerleri... Uluslararası ajanslar geçti! Menbic'ten şok fotoğraflar! ABD askerleri...

Terör ittifakını gözler önüne seren karelerde, Amerikan bayrağı taşıyan zırhlı araçlar dikkat çekiyor.

Menbic'in kuzeyindeki Halavanci köyüne giden AP foto muhabiri, burada bir evde dalgalanan ABD Türkiye'nin Fırat Kalkanı Harekâtı'yla temizlediği bölgeye bakan mevzilerde ise, YPG'li teröristler var.

cgbjr_1522406603_8487.jpeg

ABD'nin başını çektiği uluslararası koalisyon, Suriye'de gerçekleşen patlamanın iki askerin ölümüne yol açtığını duyurdu. Patlamanın nerede olduğu belirtilmeyen resmi açıklamada, beş askerin de yaralandığı açıklandı.

ndz8w_1522406630_0101.jpeg

Yerel kaynaklar, patlamanın perşembe akşamı Türkiye ve ABD'yi karşı karşıya getiren Suriye'nin kuzeyindeki Menbic'te gerçekleştiğini bildiriyor. Gelen bilgilere göre, Menbic yakınlarındaki Şeyh Akil köyünde koalisyon askerlerini taşıyan araç mayının üstünden geçti. Yaralı askerler, uluslararası koalisyona ait helikopterle bölgeden çıkarıldı.

qaijz_1522406752_9546.jpeg

Türkiye'nin Fırat Kalkanı Harekâtı'yla temizlediği bölgeye bakan mevzilerde ise, YPG'li teröristler var. 

Nöbet tutan teröristler arasındaki bir YPG'li dürbünle etrafı gözetliyor.

8xz5y_1522406780_5541.jpeg

DÜN DE KİMLİK KONTROLÜ YAPMIŞLARDI

Türkiye'nin Afrin'den sonra operasyon sinyali verdiği Münbiç'e giden Associated Press haber ajansı, kent içinde kimlik kontrolü yapan YPG'li teröristleri fotoğraflamıştı.

jctph_1522408019_6947.jpg

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Rusya'dan flaş hamle! ABD çıldıracakRusya'dan flaş hamle! ABD çıldıracakRusya Savunma Bakanlığı, kıtalararası ağır balistik füze Sarmat'ın testlerinin bir videosunu yayınladı.
Kritik gelişme! Ahmedinejad sokağa indiKritik gelişme! Ahmedinejad sokağa indiAhmedinejad, beraberindeki bir grupla "yardımcılarının tutuklanmasını" protesto için başkent Tahran'da gösteri düzenledi.
Filistin'de gerginlik: Ölü sayısı yükseliyorFilistin'de gerginlik: Ölü sayısı yükseliyorFilistin' de Toprak Günü yürüyüşü için İsrail sınırında toplanan Filistinliler'e İsrail askerinin saldırması sonucu ölü sayısı 3'e yükseldi, onlarca yaralı var.
Uluslararası ajanslar geçti! Menbic'ten şok fotoğraflar! ABD askerleri...Uluslararası ajanslar geçti! Menbic'ten şok fotoğraflar! ABD askerleri...Türkiye ve ABD'yi karşı karşıya getiren Menbic'ten dün YPG'li teröristlerin fotoğraflarını geçen Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, bu kez ilçedeki Amerikan askerlerini görüntüledi.
Türkiye'nin tepkisi sonrası Fransa'dan geri adım!Türkiye'nin tepkisi sonrası Fransa'dan geri adım!Fransa'dan "Suriye'nin kuzeyine yeni askeri operasyon planımız yok" açıklaması geldi.
Prens Selman'dan flaş savaş açıklaması!Prens Selman'dan flaş savaş açıklaması!ABD’ye yaptığı ziyarette Wall Street Journal’a verdiği röportajda Bin Selman “İran’la askeri bir çatışmayı önlemek için başarılı olmalıyız. Eğer başarılı olamazsak, önümüzdeki 10-15 yıl içinde muhtemelen İran’la bir savaş yapacağız." dedi.
  • MİT operasyonu sonrası Kosova'da deprem30 Mart 2018 Cuma 11:58
  • Yunanistan’dan büyük provokasyon! Tatbikata bakın ne isim verdiler30 Mart 2018 Cuma 10:44
  • İsrail bu sabah tankla saldırdı!30 Mart 2018 Cuma 10:00
  • Bu kilit 41'i çocuk tam 64 kişinin katili!30 Mart 2018 Cuma 09:30
  • Yunan bakandan skandal Türkiye açıklaması30 Mart 2018 Cuma 09:15
  • Hepsi Türk askerinin bir işaretini bekliyor!30 Mart 2018 Cuma 07:20
  • ABD vizesi alacaklar dikkat! Artık ona da bakılacak30 Mart 2018 Cuma 07:10
  • Macron'dan Türkiye'yi kızdıracak adım!29 Mart 2018 Perşembe 23:40
  • ABD'den Sincar mesajı: Türkiye girecekse...29 Mart 2018 Perşembe 23:39
  • Trump'ın 'Çekiliyoruz' açıklamasına Nauert'ten ilginç yorum29 Mart 2018 Perşembe 22:51
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri