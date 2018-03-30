30 Mart 2018 Cuma14 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:18Güneş 06:45Öğle 13:15İkindi 16:45Akşam 19:33Yatsı 20:54
    • 20°C Adana
    • 17°C Adıyaman
    • 11°C Afyon
    • 10°C Ağrı
    • 11°C Amasya
    • 13°C Ankara
    • 22°C Antalya
    • 8°C Artvin
    • 16°C Aydın
    • 13°C Balıkesir
  • BIST: 115.364 0.45
  • Altın: 168,258 0.14
  • Dolar: 3,9453 0.04
  • Euro: 4,8638 0.35

Kritik gelişme! Ahmedinejad sokağa indi

»
Kritik gelişme! Ahmedinejad sokağa indi
Ahmedinejad, beraberindeki bir grupla "yardımcılarının tutuklanmasını" protesto için başkent Tahran'da gösteri düzenledi.
Kritik gelişme! Ahmedinejad sokağa indi Kritik gelişme! Ahmedinejad sokağa indi Kritik gelişme! Ahmedinejad sokağa indi

İran'da eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad ve onlarca destekçisi Cumhurbaşkanlığı dönemindeki yardımcıları Hamid Bakayi ve İsfendiyar Rahim Meşai'nin tutuklanmasını, İmamzade Salih Türbesi önünde toplanarak protesto etti.

YARGIYA TEPKİ

Tahran'daki İmamzade Salih Türbesi önünde toplanan grubun, Meclis Başkanı Ali Laricani ve kardeşi Yargı Erki Başkanı Sadık Laricani aleyhinde sloganlar attığı görüldü.

Gösterilerin olaysız sona erdiği belirtildi.

2 YARDIMCISI TUTUKLU

İran'ın eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'ın yardımcısı Hamid Bakayi "yolsuzluk" iddiasıyla yargılandığı davada 15 yıl hapis ve 80 kırbaç cezasına mahkum edilerek, cezaevine konulmuştu.

Ahmedinejad, Cumhurbaşkanlığı dönemindeki yardımcısının "yolsuzluk" suçlamasıyla hapis cezasına çarptırılmasına sessiz kalmakla suçladığı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi aralarındaki "iş ilişkilerini" açıklamakla tehdit etmişti.

YOLSUZLUK SORUŞTURMASI

Hakkında yolsuzluk soruşturması yürütülen Ahmedinejad'ın eski yardımcısı ve dünürü İsfendiyar Rahim Meşai de Tahran Devrim Mahkemesinin yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

Ahmedinejad, yargının kararlarına karşı çıkarak Yargı Erki'nin kendi yolsuzluğunu bu gibi adımlarla örtbas etmek istediğini belirtmişti.

Yargı Erki Sözcüsü Gulamhüseyin Muhsin Ejei ise eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ı yardımcıları hakkında açılan yolsuzluk soruşturmalarıyla ilgili hukuki süreci baltalamaya çalışmakla itham etmişti.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Rusya'dan flaş hamle! ABD çıldıracakRusya'dan flaş hamle! ABD çıldıracakRusya Savunma Bakanlığı, kıtalararası ağır balistik füze Sarmat'ın testlerinin bir videosunu yayınladı.
Kritik gelişme! Ahmedinejad sokağa indiKritik gelişme! Ahmedinejad sokağa indiAhmedinejad, beraberindeki bir grupla "yardımcılarının tutuklanmasını" protesto için başkent Tahran'da gösteri düzenledi.
Filistin'de gerginlik: Ölü sayısı yükseliyorFilistin'de gerginlik: Ölü sayısı yükseliyorFilistin' de Toprak Günü yürüyüşü için İsrail sınırında toplanan Filistinliler'e İsrail askerinin saldırması sonucu ölü sayısı 3'e yükseldi, onlarca yaralı var.
Uluslararası ajanslar geçti! Menbic'ten şok fotoğraflar! ABD askerleri...Uluslararası ajanslar geçti! Menbic'ten şok fotoğraflar! ABD askerleri...Türkiye ve ABD'yi karşı karşıya getiren Menbic'ten dün YPG'li teröristlerin fotoğraflarını geçen Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, bu kez ilçedeki Amerikan askerlerini görüntüledi.
Türkiye'nin tepkisi sonrası Fransa'dan geri adım!Türkiye'nin tepkisi sonrası Fransa'dan geri adım!Fransa'dan "Suriye'nin kuzeyine yeni askeri operasyon planımız yok" açıklaması geldi.
Prens Selman'dan flaş savaş açıklaması!Prens Selman'dan flaş savaş açıklaması!ABD’ye yaptığı ziyarette Wall Street Journal’a verdiği röportajda Bin Selman “İran’la askeri bir çatışmayı önlemek için başarılı olmalıyız. Eğer başarılı olamazsak, önümüzdeki 10-15 yıl içinde muhtemelen İran’la bir savaş yapacağız." dedi.
  • MİT operasyonu sonrası Kosova'da deprem30 Mart 2018 Cuma 11:58
  • Yunanistan’dan büyük provokasyon! Tatbikata bakın ne isim verdiler30 Mart 2018 Cuma 10:44
  • İsrail bu sabah tankla saldırdı!30 Mart 2018 Cuma 10:00
  • Bu kilit 41'i çocuk tam 64 kişinin katili!30 Mart 2018 Cuma 09:30
  • Yunan bakandan skandal Türkiye açıklaması30 Mart 2018 Cuma 09:15
  • Hepsi Türk askerinin bir işaretini bekliyor!30 Mart 2018 Cuma 07:20
  • ABD vizesi alacaklar dikkat! Artık ona da bakılacak30 Mart 2018 Cuma 07:10
  • Macron'dan Türkiye'yi kızdıracak adım!29 Mart 2018 Perşembe 23:40
  • ABD'den Sincar mesajı: Türkiye girecekse...29 Mart 2018 Perşembe 23:39
  • Trump'ın 'Çekiliyoruz' açıklamasına Nauert'ten ilginç yorum29 Mart 2018 Perşembe 22:51
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri