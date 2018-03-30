Siirt'te hareketlilik: Helikopterler peş peşe...

Valilikten yapılan açıklamada, merkez Ormanardı köyü kırsalında, yol yapım çalışmasında emniyeti sağlayan güvenlik güçlerine PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda, 6 güvenlik korucusunun şehit olduğu, 3 güvenlik korucusu, 4 askerin de yaralandığı belirtildi.

Yaralı güvenlik güçlerinin ivedi bir şekilde Siirt Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındığı aktarılan açıklamada, şunlar yer aldı:

"Olayı gerçekleştiren PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla bölgede geniş çaplı hava destekli operasyon başlatılmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu menfur saldırılarda hayatını kaybeden kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman güvenlik güçlerimize acil şifalar diliyoruz."