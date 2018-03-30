30 Mart 2018 Cuma14 Recep 1439
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Türkiye ilk defa yaptı! İnlerinde vurduk

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Türkiye ilk defa yaptı! İnlerinde vurduk
Türkiye'de yerli kaynaklarla geliştirilen ilk beton delici mühimmat olma özelliği taşıyan ‘nüfuz edici bomba’ teröristlerin korkulu rüyası olmaya devam ediyor.
Türkiye ilk defa yaptı! İnlerinde vurduk Türkiye ilk defa yaptı! İnlerinde vurduk Türkiye ilk defa yaptı! İnlerinde vurduk

 Hem yurt içinde hem yurt dışında icra edilen operasyonlarda kullanılan bomba, teröristleri sığınaklarında imha ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) başta olmak üzere yurt içi ve dışındaki alıcılarına katma değeri yüksek güvenilir çözümler sunan yerli firmalar, Türkiye’nin teknolojik alanda da dışa bağımlılığını azaltmaya devam ediyor. Elektronik teknolojileri ve sistem entegrasyonu alanında rekabet gücü ile tercih edilen ve stratejik bir ortak gibi güven duyulan milli teknoloji firmaları ülkemizin savunma sanayisi için yürüttüğü çalışmaları ile göz dolduruyor. TÜBİTAK SAGE tarafından üretilen Nüfuz Edici Bomba’yı (NEB) terörle mücadelede etkin olarak kullanılıyor.

TERÖRİSTLERİN KORKULU RÜYASI

Yer altı ve yer üstü hedefler için kullanılabilen bomba, barajlar, köprüler, binalar veya endüstriyel tesisler gibi kritik noktaların imhası konusunda etkili.

Türkiye'de üretilen ilk beton delici mühimmat olan NEB, terörle mücadelede etkin olarak kullanılıyor.

“SIĞINAK DELEN NEB”

‘Sığınak delen’ NEB, yer üstü ve yer altındaki hedeflere karşı kullanılmak üzere tasarlanan, Ardışık Delici Harp Başlığı teknolojisine sahip, Türkiye’de geliştirilen ilk beton delici mühimmat olarak dikkat çekiyor.

Hassas güdüm kiti (HGK) ve GBU-10-EB lazer güdüm kitiyle kullanılmaya da uyumlu nüfuz edici bomba, MK-84 genel maksat bombasıyla uyumlu tüm güdüm kitleriyle kullanılabilme potansiyeline de sahip. Bomba ayrıca güçlendirilmiş betonu delme özelliğiyle de dikkat çekiyor.

GENEL ÖZELLİKLERİ

Düşük çarpma hızlarında ve açılarında dahi yüksek delme etkinliği,

Ön Delici tasarımında kullanılan önceden şekillendirilmiş parçacıklar ile ikincil hedeflere karşı yüksek etkinlik,

Programlanabilir ateşleme zamanları,

Farklı hedef tiplerine karşı kullanılabilme özelliği,

MK-84 (2000 lb.) GMB ile uyumlu tüm güdüm kitleri ile kullanılabilme potansiyeli,

MK-84 (2000 lb.) GMB taşıyabilen tüm uçaklardan atılabilme potansiyeli.

HEDEF TİPLERİ

Gömülü Sert Hedefler

Yer Altı Petrokimya Depoları

Sığınaklar

Uçak Hangarları

Komuta Kontrol Merkezleri

Yer Üstü Hedefler

Uçak Pistleri

Barajlar

Köprüler

Kritik Binalar

Alan Hedefleri

Radar Antenleri

Sabit Füze Bataryaları

Endüstriyel Tesisler

Park Halindeki Uçaklar

YENİ ŞAFAK

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