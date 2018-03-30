30 Mart 2018 Cuma14 Recep 1439
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İran'ı şoke edecek iddia! İsrail uçakları...

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İsrail'e ait iki savaş uçağının İran'ın nükleer faaliyet yürüttüğü bölgelerde yüksek irtifada uçuş gerçekleştirdiği iddia edildi.
İran'ı şoke edecek iddia! İsrail uçakları...
İran'ı şoke edecek iddia! İsrail uçakları... İran'ı şoke edecek iddia! İsrail uçakları... İran'ı şoke edecek iddia! İsrail uçakları...

Kuveyt basınında yayım yapan Al-jarida'nın iddiasına göre İsrail'e ait iki F-35 savaş uçağı geçtiğimiz aylarda İran hava sahasına girdi.   

Rus ve İran hava savunma sistemleri tarafından farkedilmeyen savaş uçaklarıaynı zamanda İran'ın birçok şehrinin üstünde uçuş gerçekleştirdi. 

İki savaş uçağının özellikle İran nükleer programı ile bağlantılı olduğundan şüphelenilen İran Körfezi bölgeleri üstünde yüksek irtifada uçuş gerçekleştirdiği belirtildi.
 
Operasyonun ABD ordusuyla koordineli bir şekilde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği ise teyit edilmedi.
 
Al Jarida'ya konuşan kaynağa göre aynı zamanda İsrail ordusunda aktif hizmette bulunan yedi F-35 savaş uçağının Suriye'de ve Lübnan-Suriye sınırında bir dizi misyon gerçekleştirdiği ifade edildi.
 
İran hava sahasını ihlal eden iki savaş uçağının yakıt ikmali yapmadığını vurgulayan gazete, uçakların hangi hava üssünden kalktığı sorusunu akıllara getirdi. 

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