30 Mart 2018 Cuma14 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:18Güneş 06:45Öğle 13:15İkindi 16:45Akşam 19:33Yatsı 20:54
    • 21°C Adana
    • 18°C Adıyaman
    • 12°C Afyon
    • 9°C Ağrı
    • 10°C Amasya
    • 13°C Ankara
    • 19°C Antalya
    • 8°C Artvin
    • 18°C Aydın
    • 16°C Balıkesir
  • BIST: 115.101 0.22
  • Altın: 168,375 0.21
  • Dolar: 3,9490 0.14
  • Euro: 4,8679 0.43

Şehit Savcı Kiraz soruşturmasında flaş gelişme!

»
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden DHKP-C'li teröristlere saldırıda kullandıkları silahı temin ettiği öne sürülen avukat tutuklandı.
Şehit Savcı Kiraz soruşturmasında flaş gelişme!
Şehit Savcı Kiraz soruşturmasında flaş gelişme! Şehit Savcı Kiraz soruşturmasında flaş gelişme! Şehit Savcı Kiraz soruşturmasında flaş gelişme!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan avukat Murat C'nin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli avukat, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'na çıkarıldı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Veli Sarıboğa'nın edindiği bilgiye göre, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ı şehit eden Şafak Yayla’nın kullandığı silahı temin ettiği iddiasıyla gözaltına alınan avukat Murat C., “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek” ve “Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeni ile tasarlayarak öldürmeye yardım etme” suçlarından tutuklandı.

SORUŞTURMA SÜRECİ


Cumhuriyet Savcısı Kiraz'ın 31 Mart 2015'te DHKP-C'li teröristler Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol tarafından İstanbul Adalet Sarayı'ndaki odasında şehit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada, olayda kullanılan tabancayı temin ettiği ve terör örgütünün kuryesi Mustafa Koçak aracılığıyla Yayla'ya ulaştırdığı iddiasıyla avukat Murat C hakkında arama kararı çıkarılmıştı.


Adresi tespit edilen şüpheli, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 27 Mart'ta Şişli Gülbahar Mahallesi'ndeki eve düzenlenen operasyonda yakalanmıştı.

Şüphelinin, benzer eylemlerde lojistik ihtiyaç için kullanıldığı, terör iltisak kaydı bulunmadığı, avukatlık kaydı olup bu mesleği icra etmediği ve işlettiği kahvehanede kumar oynattığı iddia edildi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Şehit Savcı Kiraz soruşturmasında flaş gelişme!Şehit Savcı Kiraz soruşturmasında flaş gelişme!Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden DHKP-C'li teröristlere saldırıda kullandıkları silahı temin ettiği öne sürülen avukat tutuklandı.
Koru'dan Gül'ün cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili dikkat çeken değerlendirmeKoru'dan Gül'ün cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili dikkat çeken değerlendirme11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e yakınlığıyla bilinen gazeteci-yazar Fehmi Koru TV5 'Buyurun Başlıyoruz' programının konuğu oldu.
Türkiye ilk defa yaptı! İnlerinde vurdukTürkiye ilk defa yaptı! İnlerinde vurdukTürkiye'de yerli kaynaklarla geliştirilen ilk beton delici mühimmat olma özelliği taşıyan ‘nüfuz edici bomba’ teröristlerin korkulu rüyası olmaya devam ediyor.
Siirt'te hareketlilik: Helikopterler peş peşe...Siirt'te hareketlilik: Helikopterler peş peşe...Siirt Valiliği, terör saldırısını gerçekleştiren PKK'lı teröristlere yönelik bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldığını bildirdi.
Suriye'de koalisyon güçlerini şoke eden patlama!Suriye'de koalisyon güçlerini şoke eden patlama!Suriye'de meydana gelen patlamada DEAŞ karşıtı koalisyondan 2 kişinin hayatını kaybettiği 5 kişinin de yaralandığı bildirildi.
ABD'den son dakika "Menbiç" kararı!ABD'den son dakika "Menbiç" kararı!Sayıları 2 bine ulaşan ABD askerlerinden bir kısmı zırhlı araçlarla Menbiç’i terk ederek Deyre’z-Zor’a geçti.
  • Kimliği belirlendi: PKK'ya soğuk duş!30 Mart 2018 Cuma 13:40
  • Türkiye oyunu gördü! Dikkat çeken zamanlama Münbiç Tuzağı30 Mart 2018 Cuma 13:20
  • Kadın teröristlere talimat: Yakalanırsanız...30 Mart 2018 Cuma 13:00
  • 6 hain böyle paketlendi! Avrupa’ın göbeğinde MİT operasyonu30 Mart 2018 Cuma 11:40
  • Fuhuş yaptırırken yakalandı! Savunması şok etti...30 Mart 2018 Cuma 11:00
  • Hükümetten Fransa'ya çok sert tepki30 Mart 2018 Cuma 10:56
  • Mehmet Doğan soruyor: Ankara’da parkların başkanı kim?30 Mart 2018 Cuma 10:23
  • Fransa'nın skandal YPG teklifine Türkiye'den cevap30 Mart 2018 Cuma 10:20
  • PAEM soruşturmasında flaş gelişme! 46 gözaltı30 Mart 2018 Cuma 09:53
  • Kalleş saldırıyı düzenleyen teröristler öldürüldü!30 Mart 2018 Cuma 09:44
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri