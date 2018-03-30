Şehit Savcı Kiraz soruşturmasında flaş gelişme!

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden DHKP-C'li teröristlere saldırıda kullandıkları silahı temin ettiği öne sürülen avukat tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan avukat Murat C'nin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli avukat, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'na çıkarıldı.



Habertürk Haber Merkezi'nden Veli Sarıboğa'nın edindiği bilgiye göre, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ı şehit eden Şafak Yayla’nın kullandığı silahı temin ettiği iddiasıyla gözaltına alınan avukat Murat C., “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek” ve “Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeni ile tasarlayarak öldürmeye yardım etme” suçlarından tutuklandı.

SORUŞTURMA SÜRECİ



Cumhuriyet Savcısı Kiraz'ın 31 Mart 2015'te DHKP-C'li teröristler Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol tarafından İstanbul Adalet Sarayı'ndaki odasında şehit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada, olayda kullanılan tabancayı temin ettiği ve terör örgütünün kuryesi Mustafa Koçak aracılığıyla Yayla'ya ulaştırdığı iddiasıyla avukat Murat C hakkında arama kararı çıkarılmıştı.





Adresi tespit edilen şüpheli, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 27 Mart'ta Şişli Gülbahar Mahallesi'ndeki eve düzenlenen operasyonda yakalanmıştı.



Şüphelinin, benzer eylemlerde lojistik ihtiyaç için kullanıldığı, terör iltisak kaydı bulunmadığı, avukatlık kaydı olup bu mesleği icra etmediği ve işlettiği kahvehanede kumar oynattığı iddia edildi.