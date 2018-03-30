Bülent Arınç Twitter'daki +18 paylaşımı yargıya taşıyor

Twitter hesabından cinsel içerikli videolar paylaşılan Arınç, olaya hemen müdahale ettiklerini konunun takipçisi olduklarını söyledi.

Bülent Arınç'ın resmi Twitter hesabından geç saatlerde +18 içerikli görüntüler paylaşıldı.

Arınç'ın takipçilerinin şaşkınlığına neden olan paylaşımların ardından "hacker"lar çıktı.

HEMEN MÜDAHELE EDİLDİ

Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Bülent Arınç, hesabından yapılan paylaşımları dostlarının uyarılarıyla öğrendiğini, uzmanlarla olaya hemen müdahale ettiklerini söyledi.

KONU YARGIYA TAŞINACAK

Söz konusu müdahalenin ardından Twitter'ın da cinsel içerikli görüntüleri paylaşan hesabı askıya aldığını ifade eden Arınç, "Twitter ile yürüttüğümüz görüşmeler sonucunda hesabımıza en son giriş yapan IP numaralarını tespit etmeye yaklaştık. Bu numaralar tespit edilir edilmez adli makamlara gerekli başvuruları yaparak konunun takipçisi olacağız." dedi.