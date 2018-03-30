30 Mart 2018 Cuma14 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:18Güneş 06:45Öğle 13:15İkindi 16:45Akşam 19:33Yatsı 20:54
    • 20°C Adana
    • 17°C Adıyaman
    • 12°C Afyon
    • 4°C Ağrı
    • 11°C Amasya
    • 13°C Ankara
    • 19°C Antalya
    • 8°C Artvin
    • 19°C Aydın
    • 17°C Balıkesir
  • BIST: 114.926 0.07
  • Altın: 168,573 0.33
  • Dolar: 3,9539 0.26
  • Euro: 4,8717 0.51

Devlette CEO dönemi! Kadro garantisi verilmeyecek

»
Bürokratik yapı değişiyor. Genel müdür ve üstü kadrolarda ‘CEO’ sistemine geçilecek, özel sektörde başarılı olan isimler kamuya transfer edilecek.
Devlette CEO dönemi! Kadro garantisi verilmeyecek
Devlette CEO dönemi! Kadro garantisi verilmeyecek Devlette CEO dönemi! Kadro garantisi verilmeyecek Devlette CEO dönemi! Kadro garantisi verilmeyecek

AK Parti’nin hazırladığı taslak ile bürokratik yapıda reform niteliğinde adımlar atılıyor. Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemine uyum kapsamında yapılan hazırlıklar arasında en önemli yeri tutan bürokratik vesayet konusunda reform niteliğinde adımlar atılacak. İçişleri eski Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Âla’nın başkanlığını yürüttüğü bürokrasinin yeniden yapılandırılmasına yönelik uyum komisyonu çalışmalarını tamamlama aşamasına geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında uyum komisyon başkanları ile geçtiğimiz günlerde yapılan toplantının ana gündem maddesini devletteki bürokratik vesayetin kaldırılmasına yönelik yapılacak çalışmalar oluşturdu. Erdoğan’ın da her platformda gündeme getirdiği ‘Obez devlet’ yapılanmasına son verecek önemli değişiklikler de bu toplantıda ayrıntılı bir şekilde ele alındı. İşte taslaktaki, bazı önemli adımlar:

CEO SİSTEMİNE ADIM

Kamuda, genel müdür ve üstü kadrodaki yaklaşık 500 civarındaki kamu üst yöneticisi Cumhurbaşkanı tarafından bizzat atanacak. Bu yöneticiler, kamunun yanı sıra özel sektörden de olabilecek. Özel sektördeki gibi ‘CEO’ sistemi kurulacak ve üst düzey bürokratlar tıpkı özel sektördeki CEO’lar gibi çalışacak. Bu kişilere, ömür boyu devlet kadrosunda kalma garantisi verilmeyecek. Hükûmetle gelip hükûmetle gidecekler. Görevden alınan kamuda da kalamayacak.

DEPO KADROYA SON

Bürokraside hantallık bitecek. Kamudaki üst düzey yöneticiler, hükümet icraatlarının içinde faal olarak görev yapacaklar. Mevcut uygulamada görevden alınan bir bürokrat daha alt kadroya atanamadığı için, devlette ‘havuz, kızak, depo’ kadro olarak bilinen müşavirlik kadrolarına atanıyordu. Bu müşavirlerin tamamı neredeyse hiçbir iş yapmadan maaş alıyorlardı. Yeni sistemde bu ‘havuz’ olmayacak. Müşavirse müşavirlik görevi yapacak. Her birim ve makam fonksiyonel çalışacak.

HİZMETTE KALİTE

Bürokratik süreçler kısalacak. Siyasi irade adına politika üretecek ve uygulayacak bürokratlar olacak. Karar alıcılar, ‘idarenin değil, siyasi iradenin’ parçası olacak. İmza yetkisi olan bazı kadrolar devreden çıkarılacak. Bir bürokratın imzası yeterli olabilecek. Bu yolla hiyerarşik yapıda azalma olacak. İmza süreçleri kısalacak, herhangi bir evrakta birden fazla üst yöneticinin imza atması uygulaması kaldırılacak. Verimli, etkin, şeffaf ve hizmet üreten bir mekanizma oluşturulacak.

ALTI KADRO ATAMASI

Kamudaki yönetici yapılanmasında, genel müdür altı üst düzey kadrolara atamalar ilgili bakan ile Cumhurbaşkanın imzası ile olacak. İkili kararnamenin yanı sıra, bu kadrolara sadece ilgili bakanının imzası ile atama yapılabilmesi de tartışılıyor.

YENİ ÖZLÜK HAKLARI

Kamudaki üst düzey yöneticilerin ve milletvekillerinin maaşları, Başbakanlık kurumu kalkacağı için, ‘Başbakanlık müsteşarının’ maaşına değil; artık Cumhurbaşkanlığı müsteşarlığının ücretine endeksli olacak. AK Parti kurmayları, kamudaki en yüksek devlet memurunun ‘Cumhurbaşkanlığı müsteşarı’ olarak adlandırılmasına henüz karar verilmediğini, ancak her halükârda, en yüksek devlet memurluğu yapısının Cumhurbaşkanlığı bünyesinde olacağını dile getiriyor.

DENETİM KRALLIĞI

Her bakanlığın kendi denetim sistemi olacak. Ancak ikili bir yapı kurulacak. İç denetim ile soruşturma süreçleri birbirinden ayrılacak. Bir müfettiş hem soruşturma hem de iç denetimle görevli olmayacak. AK Parti kaynakları, bu uygulama ilgili “Mevcut teftiş kurulları küçük küçük krallıklar oluşturmuş durumda. Bu yapıya izin verilmeyecek” diyor. Ayrıca, Başbakanlık birimleri kaldırılacağı için, buna uyumlu olarak Cumhurbaşkanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı oluşturulacak.

SİYASİ MÜSTEŞARLAR

Yeni hükûmet sisteminde, bazı bakanlıkların kaldırılması, birleştirilmesi veya bölünmesi de tartışılıyor. Bu kapsamda, taşra teşkilatlarının da yeniden yapılandırılacağı belirtilirken, bakan yardımcılığı sistemi de yeni bir yapıya kavuşturulacak. Bu kapsamda, bakanlıklardaki ‘müsteşarlık’ kadrolarının kaldırılması durumunda, bakan yardımcılarının hem sayısının artırılması hem de ‘siyasi müsteşar’ gibi görev yapmaları sağlanacak. AK Parti kurmayları, bu konuda da son kararın Cumhurbaşkanı tarafından verileceğini dile getiriyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Devlette CEO dönemi! Kadro garantisi verilmeyecekDevlette CEO dönemi! Kadro garantisi verilmeyecekBürokratik yapı değişiyor. Genel müdür ve üstü kadrolarda ‘CEO’ sistemine geçilecek, özel sektörde başarılı olan isimler kamuya transfer edilecek.
Bülent Arınç Twitter'daki +18 paylaşımı yargıya taşıyorBülent Arınç Twitter'daki +18 paylaşımı yargıya taşıyorTwitter hesabından cinsel içerikli videolar paylaşılan Arınç, olaya hemen müdahale ettiklerini konunun takipçisi olduklarını söyledi.
Şehit Savcı Kiraz soruşturmasında flaş gelişme!Şehit Savcı Kiraz soruşturmasında flaş gelişme!Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden DHKP-C'li teröristlere saldırıda kullandıkları silahı temin ettiği öne sürülen avukat tutuklandı.
Koru'dan Gül'ün cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili dikkat çeken değerlendirmeKoru'dan Gül'ün cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili dikkat çeken değerlendirme11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e yakınlığıyla bilinen gazeteci-yazar Fehmi Koru TV5 'Buyurun Başlıyoruz' programının konuğu oldu.
Türkiye ilk defa yaptı! İnlerinde vurdukTürkiye ilk defa yaptı! İnlerinde vurdukTürkiye'de yerli kaynaklarla geliştirilen ilk beton delici mühimmat olma özelliği taşıyan ‘nüfuz edici bomba’ teröristlerin korkulu rüyası olmaya devam ediyor.
Siirt'te hareketlilik: Helikopterler peş peşe...Siirt'te hareketlilik: Helikopterler peş peşe...Siirt Valiliği, terör saldırısını gerçekleştiren PKK'lı teröristlere yönelik bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldığını bildirdi.
  • Suriye'de koalisyon güçlerini şoke eden patlama!30 Mart 2018 Cuma 14:20
  • ABD'den son dakika "Menbiç" kararı!30 Mart 2018 Cuma 14:20
  • Kimliği belirlendi: PKK'ya soğuk duş!30 Mart 2018 Cuma 13:40
  • Türkiye oyunu gördü! Dikkat çeken zamanlama Münbiç Tuzağı30 Mart 2018 Cuma 13:20
  • Kadın teröristlere talimat: Yakalanırsanız...30 Mart 2018 Cuma 13:00
  • 6 hain böyle paketlendi! Avrupa’ın göbeğinde MİT operasyonu30 Mart 2018 Cuma 11:40
  • Fuhuş yaptırırken yakalandı! Savunması şok etti...30 Mart 2018 Cuma 11:00
  • Hükümetten Fransa'ya çok sert tepki30 Mart 2018 Cuma 10:56
  • Mehmet Doğan soruyor: Ankara’da parkların başkanı kim?30 Mart 2018 Cuma 10:23
  • Fransa'nın skandal YPG teklifine Türkiye'den cevap30 Mart 2018 Cuma 10:20
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri