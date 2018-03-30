31 Mart 2018 Cumartesi14 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:16Güneş 06:43Öğle 13:14İkindi 16:46Akşam 19:34Yatsı 20:55
    • 15°C Adana
    • 10°C Adıyaman
    • 6°C Afyon
    • 3°C Ağrı
    • 8°C Amasya
    • 6°C Ankara
    • 12°C Antalya
    • 7°C Artvin
    • 10°C Aydın
    • 7°C Balıkesir
  • BIST: 114.930 0.07
  • Altın: 168,586 0.34
  • Dolar: 3,9520 0.21
  • Euro: 4,8717 0.51

'İsrail saldırılarına' acil müdahale çağrısı

»
'İsrail saldırılarına' acil müdahale çağrısı
Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), uluslararası topluma, "İsrail'in işlediği suçları önlemek ve Filistinlilere yönelik katliamlarını durdurmak" için acil önlemler alması çağrısı yaptı.
'İsrail saldırılarına' acil müdahale çağrısı 'İsrail saldırılarına' acil müdahale çağrısı 'İsrail saldırılarına' acil müdahale çağrısı

FKÖ Genel Sekreteri Saib Ureykat, yaptığı yazılı açıklamada, “Uluslararası toplumun suskunluğuna ve eyleme dönüşmeyen kınamalarına son vererek, İsrail’in işlediği suçları durdurması ve hesaba çekmesi için evrensel hukuk çerçevesinde acil müdahalede bulunması gerekiyor.” dedi.

Ureykat, binlerce Filistinlinin işgal altındaki Batı Şeria ve İsrail ablukası altındaki Gazze’de “Filistin Toprak Günü” münasebetiyle barışçıl gösteriler düzenlemesinin, ABD-İsrail projelerine karşı verilmiş siyasi bir mesaj taşıdığını ifade etti.

ABD ve İsrail’in Filistin davasını bitirme çabalarının Filistin halkı tarafından bertaraf edileceğini ifade eden Ureykat, “İsrail’in planlı düşmanca saldırılarını, barışçıl gösterilere karşı uyguladığı yargısız infazlarını ve ilk yardım ekipleri de dahil olmak üzere barışçıl göstericileri plastik ve gerçek mermilerle hedef almasını kınıyorum.” ifadelerini kullandı. 

İsrail güçleri, abluka altındaki Gazze sınırında ve işgal altındaki Batı Şeria’da Filistin Toprak Günü münasebetiyle düzenlenen barışçıl gösterilere katılan Filistinlilere karşı orantısız güç kullanmıştı. 

Sabah saatlerinden bu yana Gazze sınırındaki olaylara gerçek mermi ile müdahale eden İsrail askerleri 12 Filistinliyi şehit etmiş, işgal altındaki Batı Şeria’da da 55 Filistinli yaralamıştı.

- "Büyük Dönüş Yürüyüşü" 

İsrail'in 30 Mart 1976'da Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koymasının ardından yaşanan olayların anıldığı "Toprak Günü"nde, Filistinli grupların günler öncesinden yaptığı "Büyük Dönüş Yürüyüşü" çağrısına katılmak için halk sabah saatlerinden itibaren sınıra akın etmişti. 

Filistin bayrakları taşıyan çok sayıda kişi, 1948'de topraklarından göçe zorlanan Filistinlilerin dönüş hakkını savunmak ve İsrail'i protesto etmek için sınırdaki 6 noktada toplanmak üzere Gazze'nin kuzey, güney ve orta kesimlerindeki bölgelerinden sınıra doğru yürüyüşe geçmişti. 

Filistinli taraflar her fırsatta yürüyüşün "barışçıl" olacağını vurgularken, İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot, Filistinlilerin yürüyüş sırasında İsrail altyapılarına saldırması durumunda orduya gerçek mermi kullanma izni vereceğini belirtmişti. Eisenkot, yürüyüş nedeniyle bariyerlerin güçlendirileceğini ve İsrail topraklarına sızma girişimlerini engellemek için takviye birlikler konuşlandırılacağını kaydetmişti. 

Ayrıca İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada yürüyüşle eş zamanlı Gazze-İsrail sınırının kapalı askeri bölge ilan edildiği duyurulmuştu. 

- Direnişin sembolü: "Toprak Günü" 

İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gasbı protesto etmek için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi. 

İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi şehit etti, binlerce kişiyi yaraladı. İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesinde bulunan Deir Hanna beldesinde yaşanan bu olay, polis ile İsrail vatandaşı olan Filistinli kitleler arasında yaşanan ilk kitlesel çatışma olması sebebiyle büyük önem kazandı. 

"Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Rakka'da halk YPG'ye karşı ayaklandıRakka'da halk YPG'ye karşı ayaklandıRusya Genelkurmay Başkanı Sergey Rudskoy, terör örgütü YPG kontrolündeki Rakka'da halkın ayaklanmaya başladığı yönünde bir açıklama yaptı.
Filistin'de gerginlik: Şehit sayısı yükseliyorFilistin'de gerginlik: Şehit sayısı yükseliyorFilistin Toprak Günü'nde Gazze Şeridi'nde İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinlilerin sayısının 12'ye yükseldiği bildirildi.
Gazze için acil toplanıyorlar!Gazze için acil toplanıyorlar!İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 15 Filistinlinin ölmesi üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Gazze gündemiyle acil olarak toplanma kararı aldı.
'İsrail saldırılarına' acil müdahale çağrısı'İsrail saldırılarına' acil müdahale çağrısıFilistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), uluslararası topluma, "İsrail'in işlediği suçları önlemek ve Filistinlilere yönelik katliamlarını durdurmak" için acil önlemler alması çağrısı yaptı.
İran'ı şoke edecek iddia! İsrail uçakları...İran'ı şoke edecek iddia! İsrail uçakları...İsrail'e ait iki savaş uçağının İran'ın nükleer faaliyet yürüttüğü bölgelerde yüksek irtifada uçuş gerçekleştirdiği iddia edildi.
Rusya'dan flaş hamle! ABD çıldıracakRusya'dan flaş hamle! ABD çıldıracakRusya Savunma Bakanlığı, kıtalararası ağır balistik füze Sarmat'ın testlerinin bir videosunu yayınladı.
  • Kritik gelişme! Ahmedinejad sokağa indi30 Mart 2018 Cuma 14:30
  • Filistin'de gerginlik: Ölü sayısı yükseliyor30 Mart 2018 Cuma 14:26
  • Uluslararası ajanslar geçti! Menbic'ten şok fotoğraflar! ABD askerleri...30 Mart 2018 Cuma 14:21
  • Türkiye'nin tepkisi sonrası Fransa'dan geri adım!30 Mart 2018 Cuma 12:29
  • Prens Selman'dan flaş savaş açıklaması!30 Mart 2018 Cuma 12:20
  • MİT operasyonu sonrası Kosova'da deprem30 Mart 2018 Cuma 11:58
  • Yunanistan’dan büyük provokasyon! Tatbikata bakın ne isim verdiler30 Mart 2018 Cuma 10:44
  • İsrail bu sabah tankla saldırdı!30 Mart 2018 Cuma 10:00
  • Bu kilit 41'i çocuk tam 64 kişinin katili!30 Mart 2018 Cuma 09:30
  • Yunan bakandan skandal Türkiye açıklaması30 Mart 2018 Cuma 09:15
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri