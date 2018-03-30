Sivasspor sürprize izin vermedi!

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasının ilk maçında Sivasspor ile Kardemir Karabükspor, Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Sivasspor, ligin son sırasında bulunan rakibi karşısında çok zorlansa da sahadan 1-0 galibiyetle ayrıldı.
Sivasspor'a 3 puanı getiren tek gol, karşılaşmanın 47. dakikada Thievy Bifouma'dan geldi.
Bu sonucun ardından Sivasspor, puanını 41'e yükseltirken 7. sıraya yükseldi. Ligin son sırasına demir atan Karabükspor ise 12 puanda kaldı.
Süper Lig'in 28. haftasında Sivasspor, Konyaspor deplasmanına konuk olacak. Karabükspor ise sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak.
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Ali Şansalan, Mehmet Cem Satman, Mehmet Kısal
Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Auremir, Bjarsmyr, Boye, Hakan Bilgiç, Ndinga, Hakan Arslan, Rybalka (Dk. 46 Mert Hakan Yandaş-Dk. 81 Saivet), Bifouma, Robinho, Kone (Dk. 68 Cyriac)
Kardemir Karabükspor: Rybka, Hakan Aslantaş, Kravchenko, Tayyib Talha Sanuç, İshak Doğan, Osman Çelik, Alican Karadağ (Dk. 81 Murat Akın), Leandrinho (Dk. 68 Ahmet Karadayı), Traore, Kage (Dk. 57 Bliznichenko), Ergin Keleş
Gol: Dk. 47 Bifouma (Demir Grup Sivasspor)
Sarı kartlar: Dk. 18 Hakan Aslantaş, Dk. 77 Bliznichenko, Dk. 90 İshak Doğan (Kardemir Karabükspor), Dk. 29 Boye, Dk. 33 Robinho, Dk. 88 Cyriac (Demir Grup Sivasspor)