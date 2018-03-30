FIFA, Rusya'daki turnuvada görev yapacak 36 hakemi dün resmen açıkladı. Listede İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'dan hiçbir hakem ekibinin yer almaması dikkat çekti.
2018 Kupası'nda 1938’den bu yana ilk kez İngiltere'den hiçbir hakem görev almayacak.
31 Mart 2018 Cumartesi14 Recep 1439
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Dünya futbolunda 80 yıl sonra bir ilk
FIFA, Rusya'daki turnuvada görev yapacak 36 hakemi dün resmen açıkladı. Listede İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'dan hiçbir hakem ekibinin yer almaması dikkat çekti.
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Dünya futbolunda 80 yıl sonra bir ilkRusya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2018 Kupası'nda 1938’den bu yana ilk kez İngiltere'den hiçbir hakem görev almayacak.
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