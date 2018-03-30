31 Mart 2018 Cumartesi14 Recep 1439
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Gazze için acil toplanıyorlar!

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Gazze için acil toplanıyorlar!
İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 15 Filistinlinin ölmesi üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Gazze gündemiyle acil olarak toplanma kararı aldı.
Gazze için acil toplanıyorlar! Gazze için acil toplanıyorlar! Gazze için acil toplanıyorlar!

BMGK, Gazze'de 15 Filistinlinin hayatını kaybetmesinin ardından Kuveyt'in talebi üzerine yerel saat ile 18.30'da kapalı oturumda toplanacak. 

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