BMGK, Gazze'de 15 Filistinlinin hayatını kaybetmesinin ardından Kuveyt'in talebi üzerine yerel saat ile 18.30'da kapalı oturumda toplanacak.
31 Mart 2018 Cumartesi14 Recep 1439
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Gazze için acil toplanıyorlar!
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