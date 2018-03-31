31 Mart 2018 Cumartesi14 Recep 1439
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Trump'ın 'çekiliyoruz' çıkışına YPG'den ilk açıklama

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ABD Başkanı Trump'ın 'Suriye'den çok yakında çekiliyoruz, biraz da başkaları ilgilensin' açıklamasının ardından, terör örgütü YPG'nin başını çektiği DSG, 'çekilme planıyla ilgili bilgilendirilmedik' dedi.
Trump'ın 'çekiliyoruz' çıkışına YPG'den ilk açıklama
Trump'ın 'çekiliyoruz' çıkışına YPG'den ilk açıklama Trump'ın 'çekiliyoruz' çıkışına YPG'den ilk açıklama Trump'ın 'çekiliyoruz' çıkışına YPG'den ilk açıklama

 

Trump'ın çekilme açıklamasının ardından, ABD desteklediği, terör örgütü YPG'nin başını çektiği DSG'nin akıbeti merak konusu oldu.

Teröristlerin Sözcüsü Kino Gabriel, konuyla ilgili Reuters'a yazılı mesajla açıklamada bulundu.

"TRUMP'IN SÖZLERİ NET DEĞİL"

''Koalisyonla çalışmamız ve koordinasyonumuz tüm bölgelerde destek programı ve ortak operasyonlar çerçevesinde devam ediyor'' diyen Gabriel, Trump'ın çekilme açıklamasına atıfla ''Net değil'' ifadesini kullandı.

"ÇEKİLME PLANIYLA İLGİLİ BİZE BİLGİ VERİLMEDİ"

''ABD yönetimindeki diğer yetkililerden gelen açıklamalar, bunu ne teyit ediyor ne de yalanlıyor'' ifadesini kullanan DSG Sözcüsü, çekilme planıyla ilgili bilgilendirilmediklerini belirtti.

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