31 Mart 2018 Cumartesi14 Recep 1439
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Boğaziçi Üniversitesi'nde mail skandalı!

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Boğaziçi Üniversitesi'nde mail skandalı!
Son dönemde çeşitli olaylar ve 11 öğrencinin gözaltına alınmasıyla gündeme gelen Boğaziçi Üniversitesi'nde yeni bir 'mail skandalı' yaşandı.
Boğaziçi Üniversitesi'nde mail skandalı! Boğaziçi Üniversitesi'nde mail skandalı! Boğaziçi Üniversitesi'nde mail skandalı!

Üniversitenin bütün öğrenci ve akademisyenlerle mail iletişimini yaptığı 'ÖBIKAS' sistemi üzerinden son dönemdeki olaylara atıf yapılarak 'Boğaziçi kültürünü ayaklandırmak için birlik olma' çağrısı içeren bir mail atıldı. Dakikalar sonra aynı sistem üzerinden öğrenci ve akademisyenlere bu mailin Rektörlük onayı olmadan atıldığı ve dikkate alınmaması gerektiğini belirten bir mesaj geçildi. 

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"MAİLİ DİKKATE ALMAYIN"

Daha sonra bütün akademisyen ve öğrencilere 15.51'de 'Az önce atılan maili lüffen dikkate almayınız' uyarısıyla şu mesaj geçildi: 

"Az önce atılan mail rektörlük onayına sunulmadan atılan bir mail olup üniversitemizin düşüncelerini temsil etmemektedir. Rektörlük içerisinde meydana gelen bu karışıklığın sizlere yansımasından özür dileriz." 

Rektörlüğün bu konuyla ilgili idari soruşturma başlattığı öğrenildi.

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AYNI MAİL YİNE GELDİ

Aynı mail sisteminden 17.01’de öğrenci ve akademisyenlere Rektörlük adına bir mail daha geldi. Mailde bu kez şu ifadeler yer aldı: 

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“30 Mart 2018 Cuma günü Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Kayıt İşleri Birimi’nin e-mail sisteminden bir sızma sonucu gönderilen “Üniversitemizde Yaşanan Son Olaylar Üzerine’’  ve “Az önce atılan maili lütfen dikkate almayınız!’’ başlıklı iki ayrı mesaj, üniversitemizin herhangi bir birimi tarafından hazırlanmamış ve gönderilmemiştir. Sistemlerimize yapılan bu saldırının sorumluları hakkında gerekli tespit ve soruşturma işlemleri başlatılmıştır.”

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Ancak bu açıklama üniversitenin resmi internet sitesinde veya sosyal medya hesaplarında yer almadı.

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