31 Mart 2018 Cumartesi15 Recep 1439
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İsrail'den tarihi itiraf! Meğer Selman...

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İsrail'den tarihi itiraf! Meğer Selman...
İsrail Genelkurmay Başkanı Eizenkot, Suudi Veliaht Prens Selman’la görüşen İsrailli yetkilinin kendisi olduğunu kabul etti.
İsrail'den tarihi itiraf! Meğer Selman... İsrail'den tarihi itiraf! Meğer Selman... İsrail'den tarihi itiraf! Meğer Selman...

 İran’a karşı Suudi Arabistan ile ortak çıkarları olduğunu savunan Eizenkot, Filistin meselesinin ikili ilişkilerde engel oluşturmadığını açıkladı.

İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eizenkot, İbranice yayın yapan Maariv haber sitesine verdiği röportajda, Suudi Veliaht Prens Selman’la görüştüğünü ifşa etti. Eizenkot görüşmede İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Meir Ben-Shabbat’ın da hazır bulunduğunu belirtti.

Eylül 2017’de Suud Veliaht Prensi Selman’ın İsrail’e gizli bir ziyarette bulunduğu belirtilmiş ama Riyad yönetimi bu iddiaları daha sonra reddetmişti. Eizenkot, İsrail ile Suudi Arabistan arasında Filistin meselesinin de bir mesele olmaktan çıktığını savundu. İran’a ilişkin 12 Mayıs tarihinin kritik olduğunu belirtti.

ORTAK ÇIKARLARIMIZ VAR

Eizenkot, Arap-Yahudi ittifakına yönelik soruya “İran ve Sünni radikallere karşı İsrail ve Suudi Arabistan’ın ortak çıkarları var. Bölgesel istikrar için ortak çıkarlarımız var. Ve ortak bir müttefikimiz var: Amerika. Gerçekler değişti. Filistin meselesi nedeniyle işbirliği yapamadığımız düşüncesi geçmişte kaldı” cevabını verdi. 

HİZBULLAH İLE SAVAŞ YOK

İran destekli Hizbullah örgütünün gelişimini önlemek için yüzlerce saldırı gerçekleştirdiklerini belirten İsrail Genelkurmay Başkanı, “Sonuç şu ki Şii örgüt Hizbullah İsrail’i vurabilecek hassas füzelere sahip değil. Ayrıca bu yıl Hizbullah ile bir savaş beklenmiyor ve Hizbullah’ın Golan tepelerine yaklaşması engellendi” dedi.

12 MAYIS KRİTİK TARİH

ABD Başkanı Donald Trump, 12 Mayıs’ta İran ile nükleer anlaşmaya yönelik kararını açıklayacak. ABD’nin nükleer anlaşmadan çekilme ihtimalini yorumlayan Eizenkot “Asıl hedef, İran’ın nükleer imkanlara ulaşmasını tamamen engellemek. Bu iki taraflı bir anlaşma değil. İran ve süper güçlerin taraf olduğu bir anlaşma. Bu nedenle, kesin bir yanıt yok” değerlendirmesinde bulundu.

'SAVAŞ ÇIKAR'

Suudi Arabistan’ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ‘İran ile 10-15 sene içerisinde bir savaş çıkabilir’ dedi. ABD ziyaretinde Wall Street Journal gazetesine konuşan Selman, İran’a yönelik ekonomik ve siyasi baskıların artırılması çağrısında bulundu. Selman, “İran’la askeri bir çatışmadan kaçınmayı bu zamana kadar başardık. Ancak bundan sonra başarısız olursak muhtemelen önümüzdeki 10-15 yıl içinde İran’la savaşacağız” diye konuştu.

Öte yandan Selman ABD ziyaretinde İsrail lobisini oluşturan kurumların başkanlarıyla buluştu. Selman’ın Amerikan İsrail Halkla İlişkiler Komitesi (AIPAC), Kuzey Amerika Yahudi Federasyonları, İftira ve İnkarla Mücadele Birliği (ADL) ve B’nai B’rith başkanlarıyla görüştüğü belirtildi. Görüşmelerde, İran, Filistin-İsrail çatışması ve İsrail-Suud ilişkilerinin konuşulduğu aktarıldı.

 

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