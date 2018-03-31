Dünya ayağa kalkmıştı! Yuliya kendine geliyor

Rusya ile Batı arasında süren ajan krizinde dün seyri etkileyebilecek bir gelişme yaşandı. Rusya tarafından babasıyla birlikte zehirlendiği öne sürülen 33 yaşındaki Yuliya Skripal kendine gelmeye başladı.

Rusya ile Batı arasında yaşanan diplomatik kriz Rus çifte ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya’nın 4 Mart’ta İngiltere’de sinir gazıyla zehirlenmesiyle patlak vermişti. Dün İngiliz basınında Yuliya Skripal’in ölüm tehlikesini atlatıp konuşmaya başladığı belirtildi. Salisbury’deki sinir gazı saldırısının ardından baba-kız yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. İngiliz haber kanalı BBC’ye göre Yuliya Skripal kendine gelip konuşmaya başladı. Doktorlar, genç kadının tedaviye olumlu yanıt verdiğini ancak 24 saat doktor gözetimi altında tutulmaya devam edildiğini belirtti.

Saldırıyla ilgili İngiltere, Rusya’yı suçlamış, bazı AB ülkeleri ile NATO, Moskova’ya karşı misilleme kararı almıştı. ABD, 60 diplomatla Moskova’ya en sert yanıtı veren ülke olmuştu. Önceki gün Rusya, ABD’ye misliyle karşılık verdikten sonra dün de diğer ülkelere yönelik sınır dışı kararlarını açıkladı. Rusya, Londra’ya Rusya’daki diplomat sayısını, Rusya’nın İngiltere’deki diplomat sayısına indirmek için bir ay süre tanıdı. Rusya, çoğu AB üyesi 23 ülkeye diplomat çekmeleri yolunda nota vererek misillemede bulundu. Öte yandan Yuliya Skripal’in kendine gelmesi eylemin nasıl olduğuna dair araştırmalara yardımcı olabilir.

RUSYA’DAN FÜZELİ GÖZDAĞI

BATI ile Rusya arasındaki diplomatik kriz olanca şiddetiyle devam ederken Rusya bir kez daha füzeleri sahaya sürdü. 1 Mart tarihinde Rusya Devlet Başkanı Putin, federal mecliste yaptığı konuşmada ‘Sarmat’ (Şeytan-2) füzeleriyle gözdağı vermişti. Uzmanlar ise bu füzelerin varlığını sorgulamaya başlamıştı. İşte Batı ile Rusya ekseni arasındaki krizin yükselmesinin ardından Rusya Savunma Bakanlığı, dün bir kez daha bu füzelerden fırlatarak güç gösterisinde bulundu.