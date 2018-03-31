31 Mart 2018 Cumartesi15 Recep 1439
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Soylu: Bunlara karşı acımasız olacaksınız

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Soylu: Bunlara karşı acımasız olacaksınız
İçişleri Bakanı Soylu, Siirt Eruh Ormanardı yol yapım çalışmasının emniyetini alan Güvenlik Korucularına hain saldırıya uğradığı yerde incelemelerde bulundu.
Soylu: Bunlara karşı acımasız olacaksınız Soylu: Bunlara karşı acımasız olacaksınız Soylu: Bunlara karşı acımasız olacaksınız

 Soylu 'Acımasız olacaksınız hem de sonsuza kadar bunlara karşı acımasız olacaksınız.' dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 6 güvenlik korucusunun şehit olduğu saldırının ardından başlatılan operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirdi.

Bakan Soylu, Eruh ilçesi Ormanardı köyü mevkisinde PKK'lı teröristlerin saldırısında 6 güvenlik korucusunun şehit olduğu, 4 asker ve 3 güvenlik korucusunun yaralandığı üst bölgesini ziyaret etti.

Soylu'ya, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Vali Ali Fuat Atik, AK Parti Siirt Milletvekili Yasin Aktay da eşlik etti.

Bölgede incelemelerde bulunan Soylu, saldırının ardından başlatılan operasyona katılan güvenlik güçlerine telsiz üzerinden, şunları söyledi:

BUNLARA KARŞI ACIMASIZ OLACAKSINIZ

"Başımız sağolsun. Şehitlerin kanını yerde bırakmadığınız için Allah sizden razı olsun. Buralarda hiçbir noktada bunlara hayat hakkı vermememiz lazım. Bizim evlatlarımızın kanını bunların yanına koymamak lazım. Acımasız olacaksınız hem de sonsuza kadar bunlara karşı acımasız olacaksınız."

Soylu daha sonra saldırıda yaralanan ve Siirt Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan 4 asker ve 3 güvenlik korucusunu ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

5 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Burada asker ve güvenlik korucularıyla bir süre konuşan Soylu, "Söz konusu bölgede teröristlere yönelik başlatılan operasyon devam ediyor. Operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi, 3 terörist ile de temas sağlandı." ifadelerini kullandı.

Hastanedeki ziyaretlere Orgeneral Çetin, Vali Atik, AK Parti Siirt Milletvekili Yasin Aktay ile Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın da eşlik etti.

Siirt'in Ormanardı köyü mevkisinde bu sabah yol yapım çalışmasında emniyeti sağlayan güvenlik güçlerine PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen saldırıda güvenlik korucuları Abdullah Yüztaş, Mehmet Eren, Mehmet Oktay, Sıddık Ertan, Seyfettin Başkurt ve Nevzat Gökçe şehit düşmüş, 3 güvenlik korucusu ve 4 asker yaralanmıştı.

Saldırının ardından bölgede geniş çaplı operasyon başlatılmıştı.

 

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