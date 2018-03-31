31 Mart 2018 Cumartesi15 Recep 1439
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Suriye'de onlarda ayaklandı! Türkiye'ye seslendiler

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Suriye'nin Halep kentinde bir araya gelen yüzlerce gösterici, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek için bir araya geldi.
Suriye'de onlarda ayaklandı! Türkiye'ye seslendiler
Suriye'de onlarda ayaklandı! Türkiye'ye seslendiler Suriye'de onlarda ayaklandı! Türkiye'ye seslendiler Suriye'de onlarda ayaklandı! Türkiye'ye seslendiler

Suriye'nin Halep iline bağlı Careblus kentinde yüzlerce gösterici Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek için bir araya geldi.

Ellerinde Türk bayraklarıyla göstericiler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan işgal altındaki tüm toprakların kurtarılmasını talep etti. Zidane isimli bir Cerabluslu, "Türk hükümetinden, 3 yıldır topraklarımızı işgal eden terör örgütü PKK'dan kurtarmasını talep ediyoruz" dedi.

Ayrıca göstericiler, Doğu Guta'da rejim güçlerinin ihlallerinin de durdurulmasını istedi.

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