Ankara'da metro kazası! Seferler durdu

Ankara'da Kızılay - Batıkent yönünde hat bakımı amaçlı çalışan iki metro Ulus makas bölgesinde kaza yaptı. Kaza nedeniyle bölgede ağır hasar meydana geldi.

Kaza nedeniyle İvedik - Kızılay istasyonları arasında metro seferleri yapılamıyor. Bu hattaki yolcu transferleri EGO otobüsleri vasıtasıyla sağlanıyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna Twitter'dan yaptığı açıklamada yaşanacak aksaklıklar nedeniyle vatandaşlardan özür diledi.

Bu sabah üzücü bir olayla güne başladık. Kızılay - Batıkent yönünde henüz yolcu taşıma seferi başlamadan önce hat bakımı amaçlı çalışan iki metro treni Ulus makas bölgesinde kaza yaptı. Kaza nedeniyle bu bölgede ağır hasar oluştu. pic.twitter.com/Jgrc0MwjLD