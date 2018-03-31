31 Mart 2018 Cumartesi15 Recep 1439
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Ankara'da metro kazası! Seferler durdu

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Kaza nedeniyle İvedik - Kızılay istasyonları arasında metro seferleri yapılamıyor. Bu hattaki yolcu transferleri EGO otobüsleri vasıtasıyla sağlanıyor.
Ankara'da metro kazası! Seferler durdu
Ankara'da metro kazası! Seferler durdu Ankara'da metro kazası! Seferler durdu Ankara'da metro kazası! Seferler durdu

Ankara'da Kızılay - Batıkent yönünde hat bakımı amaçlı çalışan iki metro Ulus makas bölgesinde kaza yaptı. Kaza nedeniyle bölgede ağır hasar meydana geldi.

Kaza nedeniyle İvedik - Kızılay istasyonları arasında metro seferleri yapılamıyor. Bu hattaki yolcu transferleri EGO otobüsleri vasıtasıyla sağlanıyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna Twitter'dan yaptığı açıklamada yaşanacak aksaklıklar nedeniyle vatandaşlardan özür diledi.

 

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