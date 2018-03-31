Türkiye’yi ayağa kaldıran skandalın başındaki isim ortaya çıktı!

Türkiye’ye ‘PKK ile aranızda ara bulucu olalım’ diyen Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un akıl hocası selefi Hollande!

Bir asır önce ile Suriye’yi Osmanlıdan koparan Fransa, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtı’yla Türkiye’nin bölgede alan açmasından rahatsız oldu. Terör örgütü PKK’ya örtülü destek veren Paris yönetimi, niyetini önceki gün açığa çıkardı. Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, aralarında PYD Eş Başkanı Asya Abdullah’ın da bulunduğu terör örgütünün temsilcilerini Elysee Sarayında kabul etti.



Macron, terör temsilcilerine destek sözü verdi. Fransız liderin Menbiç’e de asker göndereceğini söylediği belirtildi. Fakat bu iddia doğrulanmadı. Saray kaynakları “Fransa, Suriye’nin kuzeyinde, uluslararası koalisyonun yürüttüğü operasyonun dışında, sahada yeni bir askeri operasyon öngörmüyor” şeklinde açıklamada bulundu. Ancak, Fransız Cumhurbaşkanının terör yandaşlarına insani ve diplomatik yardım ve DEAŞ’a karşı silah sözü verdiği ortaya çıktı.





Fransa’daki PKK/YPG/PYD tarafları Zeytin Dalı’nın ilk günlerinde Macron’dan randevu istedi. Fransa Cumhurbaşkanı vermedi. Bunun üzerine devreye selefi François Hollande girdi. Hollande, halefini PYD’lilere sahip çıkmaya çağırdı. Macron ise hem tepki gösterdi hem de terör yandaşlarıyla kısa bir görüşme yapmayı kabul etti. Macron ardından “Fransa’nın ve uluslararası toplumun desteğiyle (terör örgütü) SDG ile Türkiye arasında bir diyaloğun kurulmasını istiyor” diyerek ara buluculuk teklifinde bulundu.



BİR DEĞİL İKİ DEĞİL



Ziyaret ve bu teklif Ankara’nın sert tepkisine sebep oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransız mevkidaşına “Bizim Silahlı Kuvvetlerimizi, bizi, asla kabullenemeyeceğimiz bir yere oturtmak kimsenin haddine değil” dedi. PKK ile Macron arasında arabuluculuk yapan eski Cumhurbaşkanı Hollande, iki yıl önce PYD/PKK heyetini Elysee Sarayı’nda kabul etmiş ve destek sözü vermişti.



Türkiye’nin 50’ye yakın askerini kaybettiği Afrin’de Fransızların parmağı çıkmıştı. Bölgedeki kilometrelerce uzunluğundaki terör tünellerinin Fransız şirketi Lafarge’ın verdiği çimentolarla yapıldığı belirlenmişti. Lafarge çimento fabrikasının terör örgütü DEAŞ’a da maddi destek verdiği tespit edilmişti. Bu arada Fransa’nın son açıklamaları HDP kanadını sevindirdi. HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen “Çözümsüzlük siyaseti bölgede egemen olmaya devam ettikçe, uluslararası müdahaleler, girişimler elbette devam edecektir” diyerek Fransa’ya destek çıktı.

