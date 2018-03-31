TSK'dan flaş açıklama! Sayı 3820'ye yükseldi

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren 3820 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkemizin ve milletimizin güvenliğini sağlamak maksadıyla, yurt içerisinde ve yurt dışında PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, 24-30 Mart tarihleri arasında PKK/KCK terör örgütünün barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Diyarbakır, Bitlis, Mardin ve Bingöl ile Irak'ın kuzeyinde yürütülen orta ve küçük çaplı operasyonlara aralıksız devam edildiği bildirildi.

İcra edilen operasyonlarda, ikisi sözde lider kadroda olmak üzere toplam 90 terörist etkisiz hale getirildi.

49 silah ele geçirildi

Ayrıca operasyonlarda, 30 adet piyade tüfeği, 2 adet Dragunov (Kanas) keskin nişancı tüfeği, 4 adet av tüfeği, 8 adet tabanca, bir adet Law tanksavar silahı, 4 adet roketatar olmak üzere toplam 49 adet silah, 1 adet top mermisi, bir adet tow mühimmatı, 3 adet 120 mm’lik havan mühimmatı, bir adet 81 mm'lik havan mühimmatı, bir adet 60 mm'lik havan mühimmatı, 3.819 adet muhtelif hafif silah mühimmatı, 11 adet roketatar roketi, 9 adet roketatar sevk fişeği, 33 adet el bombası, 165 kg amonyum nitrat, 5 kg C-4 Patlayıcı madde, 75 adet fünye, 61 adet muhtelif şarjör, 5 adet gaz maskesi, 2 adet el dürbünü, bir adet gece görüş dürbünü, bir adet büyük telsiz, bir adet sırt telsizi, 13 adet el telsizi ve 86 adet EYP yapımında kullanılacağı değerlendirilen LPG tüp ele geçirildi.

67 adet el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi. Teröristler tarafından kullanılan 32 adet silah mevzi, sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak kullanılamaz hale getirildi.

Öte yandan açıklamada, "Dört kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 10 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır" denildi.

Afrin harekatında 3820 terörist etkisiz hale getirildi

Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3 bin 820 olduğu vurgulandı.