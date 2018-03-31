ABD Başkanı Donald Trump'ın Dışişleri Bakanlığına Rex Tillerson'ın yerine CIA Direktörü Mike Pompeo'yu, Ulusal Güvenlik Danışmanlığına H.R. McMaster'ın yerine John Bolton'u getirmesinin ardından medyanın dikkati Savunma Bakanı Jim Mattis'in vereceği tepkiye yöneldi.
'KUDUZ KÖPEKTİ, GÜVERCİN KONUMUNA DÜŞTÜ'
Amerikan medyası, Trump'ın son değişikliklerinin ardından, deniz piyadelerinin 'kuduz köpek' lakaplı emekli generali Mattis'in, kabinede en güvercin isim olarak kaldığı ve tecrit edilmiş duruma düştüğüne dair yorumlara yer veriyor.
'ŞAKAYLA KARIŞIK'
Daha önce Tillerson'ın kovulmasını 'bir Washington D.C. hikayesi' diye geçiştirmiş olan Mattis, Bolton'la ilk görüşmesinde ise şakayla karışık taşı gediğine oturttu.
Bolton'u Pentagon'un girişinde karşılayan Mattis ''Duydum ki, gerçekten de şeytanın vücut bulmuş haliymişsin ve ben de seninle tanışmak istedim'' dedi.
'ŞAHİNE KAHKAHA ATTIRDI'
Bolton'un kahkahasının ardından ikili birlikte kapıdan içeri girdi.
'UMARIM DÜNYA GÖRÜŞLERİMİZ FARKLIDIR'
Salı günü bu yönde bir açıklama yapan Mattis, ''Bolton ile birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum. Grup halinde aynı şeyleri düşünme durumundan kaçınmak için kendisiyle farklı dünya görüşlerimiz olduğunu umuyorum. Önceden söyleyeyim, bu bir ortaklık olacak, ilerleme kaydetmek için adım atacağız'' dedi.
Bu anları yakalayan CNN, ikilinin Kuzey Kore ve İran konularında anlaşmazlığa düşmelerinin beklendiğini, ancak Mattis'in Bolton'la ilgili endişelendiği yorumlarına meydan bırakmamaya çalıştığı yorumunu yaptı.
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'Şeytanın vücut bulmuş halisin diye duydum'
ABD Başkanı Donald Trump'ın Dışişleri Bakanlığına Rex Tillerson'ın yerine CIA Direktörü Mike Pompeo'yu, Ulusal Güvenlik Danışmanlığına H.R. McMaster'ın yerine John Bolton'u getirmesinin ardından medyanın dikkati Savunma Bakanı Jim Mattis'in vereceği tepkiye yöneldi.
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