31 Mart 2018 Cumartesi15 Recep 1439
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'Hükümeti devirmek için çalışıyorlar'

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'Hükümeti devirmek için çalışıyorlar'
Macaristan Başbakanı Orban, Macar asıllı Amerikalı iş adamı George Soros'a bağlı 2 bin kişilik bir grubun Macar hükümetini parlamento seçiminde yenilgiye uğratmak için çalıştığı iddiasında bulundu.
'Hükümeti devirmek için çalışıyorlar' 'Hükümeti devirmek için çalışıyorlar' 'Hükümeti devirmek için çalışıyorlar'

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Macaristan devlet radyosu Kossuth Radio'daki haftalık konuşmasında, sığınmacı krizi ve ülkede 8 Nisan'da düzenlenecek olan parlamento seçimine ilişkin açıklamalar yaptı.

Seçmenlerin gelecek hafta oylarıyla Macaristan'ın geleceğini belirleyeceğini vurgulayan Orban, seçim sonucunda Macaristan'da ya ulusal hükümetin ya da George Soros'un kuracağı uluslararası hükümetin görev yapacağını iddia etti.

George Soros'a bağlı sivil toplum kuruluşlarının göçü destekleyerek, ulusal ve Hristiyan yaşam biçimine bağlı Hristiyan Avrupa'yı yok etmeyi amaçladığını öne süren Orban, ''Macaristan'da yaklaşık 2 bin maaşlı kişi seçimlerde hükümeti yenerek, göçmen taraftarı, George Soros tarafından da kabul görecek kabine kurmak istiyor. Biz bunların kim olduğunu, faaliyetlerini, Macaristan'ı göçmen ülkesine dönüştürmek için nasıl çalıştıklarını hatta isimlerini bile biliyoruz.'' diye konuştu.

Batı Avrupa'da bugün yaşayan gençlerin Hristiyan Avrupa'nın azınlığa düşeceğini göreceğini ama Orta Avrupa ülkelerinin ise şimdiki yaşam biçimini korumak istediğini bildiren Orban ayrıca 2015 yılında Macaristan üzerinden Batı Avrupa'ya ulaşmak isteyen sığınmacıları işgalcilere benzetti.

MACAR HÜKÜMETİ VE SOROS KRİZİ

Sığınmacı karşıtı tutumuyla bilinen Macaristan hükümeti, Soros'u, finanse ettiği sivil toplum kuruluşları aracılığıyla yılda 1 milyon sığınmacıyı Avrupa'ya taşımaya çalışmakla suçluyor.

Macar hükümeti, ülke genelinde Soros karşıtı kampanya da başlatmıştı.

Hükümet ayrıca, yasa dışı göçü engellemek için ''Soros'u durdur'' olarak adlandırılan kanun tasarısı hazırladı.

MACAR HÜKÜMETİNİN SIĞINMACILAR HAKKINDAKİ İDDİALARI

Macaristan'da Başbakan Orban başta olmak üzere birçok hükümet yetkilisi, Avrupa'nın sığınmacılar tarafından istila edildiğini, kiliselerin kapatılarak yerlerine camilerin açıldığını, sığınmacıların yaşadığı bölgelerde kendi kanunlarını yürürlüğe koyduğunu iddia ediyor.

Sığınmacıların "Avrupa'yı işgal ettiği", "Hristiyanlık değerlerini tehdit ettiği" gibi argümanlar kullanan Orban, sığınmacıları kabul etmek istemediklerini yaptığı çeşitli açıklamalarla dile getirmişti.

Nüfusunun sadece yüzde 0,2'sini Müslümanların oluşturduğu Macaristan'da gelecek hafta düzenlenecek parlamento seçimlerinin ana konusunu sığınmacılar ve İslam oluşturuyor.

Yaklaşık 10 milyonluk nüfusa sahip Macaristan'da, yaklaşık 20 bin civarında Müslüman bulunmasına rağmen siyasilerin yaptığı açıklamalar dolayısıyla ülkenin "Müslümanların saldırısı altındaymış" gibi bir hava estiriliyor. 

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